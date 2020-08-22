امیرحسین روشنک در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درخواست سرمربیان استقلال تهران و پرسپولیس مبنی بر تعویق زمان برگزاری دربی پایتخت در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور گفت: باشگاه استقلال تهران نامه ای رسمی ارسال کرد که جلسه ای را بابت آن در سازمان لیگ داشتیم. با این حال باشگاه پرسپولیس بطور شفاهی چنین درخواستی را مطرح کرد.

مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی تاکید کرد: قطعا با تعویق زمان برگزاری دربی در زمان دیگر مخالف هستیم و این موضوع را به مسئولان هر دو باشگاه نیز اعلام کردیم.

وی درباره دلایل عدم موافقت با تعویق زمان برگزاری بازی بین تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی تاکید کرد: به هر حال برنامه ریزی هایی را انجام دادیم که امکان تغییر در آن با توجه به تقویمی که تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین شروع فصل آینده لیگ برتر دارند امکان پذیر نیست.

روشنک تصریح کرد: اگر نتوانیم الان بازی های نیمه نهایی و فینال را برگزار کنیم دیگر فرصتی نخواهیم داشت تا جام حذفی را برگزار کنیم. نمی توانیم به تیم های تراکتور و نفت مسجدسلیمان بگوییم که خودشان را در تعطیلات، آماده نگه دارند تا استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان بازگردند و بازی را در دوران بدنسازی آنها برگزار کنیم.

مسئول مسابقات جام حذفی درباره برنامه ریزی زمان برگزاری فینال در تاریخ ۱۳ شهریورماه یادآور شد: آقای اسکوچیچ در ابتدا مخالف بود اما لغو فیفادی باعث شد تا فینال را در تاریخ اعلامی برنامه ریزی کنیم تا برگزار شود.

روشنک راجع به محل برگزاری دیدار فینال اعلام کرد: قرار است ظرف دو روز آینده به شیراز برویم تا از چمن استادیوم پارس بازدید کنیم. گزینه اول، این ورزشگاه است.