۲۸ عدد سکه دوره ساسانی در رودبار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی در این باره گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق عتیقه در شهرستان رودبار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از اقدامات اطلاعاتی مأموران انتظامی بخش خورگام مشخص شد، متهم مورد نظر در منزل خود اشیای عتیقه را مخفی کرده است، افزود: با هماهنگی قضائی پلیس به محل سکونت متهم اعزام شد.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل متهم، ۲۸ سکه عتیقه کشف و متهم ۴۵ ساله دستگیر شد، گفت: متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

وی ادامه داد: کارشناسان میراث فرهنگی قدمت اشیا عتیقه کشف شده را مربوط به دوره ساسانیان اعلام کردند.