بن سلمان عطش قدرت و ثروت اندوزی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار مقاله ای در خصوص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نوشت: قدرت گرفتن بن سلمان در عربستان در سایه تمایل به ثروت اندوزی و شهوت قدرت صورت می گیرد.

در این گزارش آمده است: بن سلمان عطش ثروت اندوزی و کسب قدرت دارد. وی تلاش کرد طی یکسال بر رقبای خود پیشی بگیرد تا بتواند بر کرسی قدرت تکیه بزند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در آغاز سال ۲۰۱۵ زمانی که قدرت را به پسرش داد، اختیارات غیر عادی نیز به او منتقل کرد تا بتواند بر ارتش و سرویس های امنیتی کنترل داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵ بن سلمان احساس کرد که به یک مرخصی نیاز دارد بنابراین به یک سفر پرهزینه یک ماهه با پرداخت ۵۰ میلیون دلار رفت. حضور خواننده های بین المللی در میهمانی های بن سلمان که در یکی از جزایر مالدیو در کنار زنانی از کشورهای مختلف برگزار شده، زبانزد خاص و عام است.

در همان دوره، بن سلمان یک کشتی تفریحی به ارزش ۴۲۹ میلیون یورو و یک کاخ مجلل به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که میهمانی های بن سلمان در جزایر مالدیو تنها یکی از ماجراجویی های وحشیانه بن سلمان در سایه پرداخت هزینه های هنگفت به شمار می رود. این میهمانی ها بعد از درز خبر آن در روزنامه های مالدیو و توجه رسانه های ایرانی به آن به پایان رسید.

این تمایل بن سلمان برای ثروت اندوزی باعث می شود تا تلاش کند هرچه سریعتر بر کرسی پادشاهی در این کشور تکیه بزند.