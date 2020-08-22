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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵

در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛

پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در صنایع با یک محصول بومی

پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در صنایع با یک محصول بومی

بروز حوادث غیرمترقبه مانند شکست‌ها، انفجارها، آتش‌سوزی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی خسارت‌های زیادی را تحمیل می‌کند. اما با محصولی دانش‌بنیان می توان خسارتهای وارده را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی، چند سالی است که دنیا شاهد توسعه و پیشرفت صنایع مختلفی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، نظامی، خودروسازی، هسته‌ای و غیره است. این پیشرفت‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های مدرن در این نوع صنایع همیشه با مزایا و معایبی همراه است که گریزی از آنها نیست.

همزمان با دستیابی به فناوری‌های جدید و مدرن باید زمینه برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه مانند شکست‌ها، انفجارها، آتش‌سوزی‌ها و غیره فراهم شود. این اتفاقات خسارات جبران‌ناپذیر مالی و جانی به صنایع تحمیل می‌کند. یکی از راه‌های کارآمد در پیشگیری از اینگونه حوادث، استفاده از روش‌های متنوع تست‌های غیرمخرب است. روشی که در یک شرکت دانش‌بنیان بومی‌سازی شد و در اختیار صنایع قرار گرفت.

به گفته فرخ مرادی‌فر مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان، این تست‌ها را می‌توان در هنگام تولید، پس از نصب و راه‌اندازی به صورت دوره‌ای بدون آسیب‌رساندن به قطعه و یا تجهیز مورد نظر، استفاده کرد.

وی همچنین گفت: تست التراسونیک، به‌دلیل پیشرفت‌های زیاد و قابلیت‌های فراوان، پرکاربردترین روش‌ها در تست‌های غیرمخرب است که به منظور شناسایی و تشخیص عیوب سطحی و داخلی، ضخامت سنجی، کنترل ابعادی و تعیین خواص مکانیکی در قطعات و محصولات صنعتی بدون تخریب آنها، قبل از تولید، در حین تولید، پس از تولید و یا در حین سرویس‌دهی به‌کار می‌رود.

این فعال دانش‌بنیان در ادامه بیان کرد: تاکنون به‌دلیل فقدان وجود شرکت‌های داخلی برای طراحی و ساخت سیستم‌ها و دستگاه‌های تست التراسونیک مناسب و کارآمد، خصوصا سیستم‌های اتوماتیک، تولیدکنندگان ناچار به خریداری و وارد کردن چنین سیستم‌هایی با قیمت‌هایی بالا از شرکت‌های خارجی بودند.

وی ادامه داد: این کار در کنار هزینه‌های بالا، وقت و زمان زیادی را هم از شرکت‌ها می‌گرفت چون تولید کنندگان باید خودشان برای نصب، راه‌اندازی و رفع مشکلات این دستگاه‌ها اقدام می‌کردند. البته همه این مشکلات با بروز تحریم‌ها بیشتر هم شد.

این فعال فناور افزود: ما با درک این خلاء و با تکیه بر دانش، تخصص و تجربیات متخصصان ایرانی در حوزه فناوری سیستم‌ها و تجهیزات آلتراسونیک در فرآیند تست و عیب‌یابی قطعات و محصولات صنعتی، به این عرصه ورود کردیم و موفق به بومی‌سازی این فناوری شدیم.

مرادی‌فر همچنین گفت: توانستیم فناوری ساخت سیستم‌ها و دستگاه‌های اتوماتیک تست و عیب‌یابی قطعات با استفاده از امواج آلتراسونیک را در کشور بومی‌سازی کنیم و با قیمت عادلانه و پایین‌تر از قیمت خارجی در اختیار صنایع مختلف قرار دهیم.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی سیستم‌های تست التراسونیک آنلاین و آفلاین در صنایع و کارخانجات مختلف کشور به ویژه کارخانجات لوله‌سازی از جمله اقدامات این شرکت دانش‌بنیان است. امروز این شرکت قادر به طراحی انواع سیستم‌های تست التراسونیک اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک، برای استفاده در صنایع مختلف مانند لوله‌های درز مستقیم و مارپیچ، لوله‌های بدون درز، پلیت‌ها، مقاطع صنعتی مانند تیرآهن و ریل، خودروسازی، صنایع نیروگاهی، سازه‌ها و غیره است.

کد مطلب 5004783
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