پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در صنایع با یک محصول بومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی، چند سالی است که دنیا شاهد توسعه و پیشرفت صنایع مختلفی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، نظامی، خودروسازی، هستهای و غیره است. این پیشرفتها و بهکارگیری فناوریهای مدرن در این نوع صنایع همیشه با مزایا و معایبی همراه است که گریزی از آنها نیست.
همزمان با دستیابی به فناوریهای جدید و مدرن باید زمینه برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه مانند شکستها، انفجارها، آتشسوزیها و غیره فراهم شود. این اتفاقات خسارات جبرانناپذیر مالی و جانی به صنایع تحمیل میکند. یکی از راههای کارآمد در پیشگیری از اینگونه حوادث، استفاده از روشهای متنوع تستهای غیرمخرب است. روشی که در یک شرکت دانشبنیان بومیسازی شد و در اختیار صنایع قرار گرفت.
به گفته فرخ مرادیفر مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان، این تستها را میتوان در هنگام تولید، پس از نصب و راهاندازی به صورت دورهای بدون آسیبرساندن به قطعه و یا تجهیز مورد نظر، استفاده کرد.
وی همچنین گفت: تست التراسونیک، بهدلیل پیشرفتهای زیاد و قابلیتهای فراوان، پرکاربردترین روشها در تستهای غیرمخرب است که به منظور شناسایی و تشخیص عیوب سطحی و داخلی، ضخامت سنجی، کنترل ابعادی و تعیین خواص مکانیکی در قطعات و محصولات صنعتی بدون تخریب آنها، قبل از تولید، در حین تولید، پس از تولید و یا در حین سرویسدهی بهکار میرود.
این فعال دانشبنیان در ادامه بیان کرد: تاکنون بهدلیل فقدان وجود شرکتهای داخلی برای طراحی و ساخت سیستمها و دستگاههای تست التراسونیک مناسب و کارآمد، خصوصا سیستمهای اتوماتیک، تولیدکنندگان ناچار به خریداری و وارد کردن چنین سیستمهایی با قیمتهایی بالا از شرکتهای خارجی بودند.
وی ادامه داد: این کار در کنار هزینههای بالا، وقت و زمان زیادی را هم از شرکتها میگرفت چون تولید کنندگان باید خودشان برای نصب، راهاندازی و رفع مشکلات این دستگاهها اقدام میکردند. البته همه این مشکلات با بروز تحریمها بیشتر هم شد.
این فعال فناور افزود: ما با درک این خلاء و با تکیه بر دانش، تخصص و تجربیات متخصصان ایرانی در حوزه فناوری سیستمها و تجهیزات آلتراسونیک در فرآیند تست و عیبیابی قطعات و محصولات صنعتی، به این عرصه ورود کردیم و موفق به بومیسازی این فناوری شدیم.
مرادیفر همچنین گفت: توانستیم فناوری ساخت سیستمها و دستگاههای اتوماتیک تست و عیبیابی قطعات با استفاده از امواج آلتراسونیک را در کشور بومیسازی کنیم و با قیمت عادلانه و پایینتر از قیمت خارجی در اختیار صنایع مختلف قرار دهیم.
وی افزود: نصب و راهاندازی سیستمهای تست التراسونیک آنلاین و آفلاین در صنایع و کارخانجات مختلف کشور به ویژه کارخانجات لولهسازی از جمله اقدامات این شرکت دانشبنیان است. امروز این شرکت قادر به طراحی انواع سیستمهای تست التراسونیک اتوماتیک و نیمهاتوماتیک، برای استفاده در صنایع مختلف مانند لولههای درز مستقیم و مارپیچ، لولههای بدون درز، پلیتها، مقاطع صنعتی مانند تیرآهن و ریل، خودروسازی، صنایع نیروگاهی، سازهها و غیره است.
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