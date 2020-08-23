روضه امام حسین (ع) را به درون منازل خواهیم برد

حاج محمد نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عشق و علاقه به امام حسین (ع) در وجود شیعیان نهادینه شده و هرگز این نور خاموش شدنی نیست اظهار کرد: بدون تردید یکی از جلوه‌های مهم ماه محرم، برپایی مراسم عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای ایشان است که مردم چند هفته مانده به ماه محرم خود را برای اقامه عزای سید و سالار شهیدان مهیا می‌کنند چرا که محرم و صفر، فرصتی دوباره است تا بار دیگر زنگار از دل بشوییم و با اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تجدید بیعت کنیم.

وی با اشاره به فراگیری ویروس کرونا در این شرایط افزود: شرایط محرم امسال از لحاظ برگزاری مراسم با توجه به شرایط خاص کرونا متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود.

مداح برجسته استان قزوین خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین که خود دلباخته و عاشق مکتب امام حسین (ع) است و هر سال نیز با شروع ماه محرم مراسم عزاداری برگزار می‌کنند امسال تاکید داشتند که تمام مراسم عزاداری باید با رعایت کامل و دقیق پروتکل‌های بهداشتی باشد لذا ما نیز به عنوان مقلد و پیرو ایشان حتماً باید در برگزاری مراسم عزاداری پروتکل‌های بهداشتی را به طور دقیق مورد توجه قرار دهیم چرا که حضرت آقا در تمامی زمینه‌ها از جمله رعایت پروتکل‌های بهداشتی فصل الخطاب همگان است.

ذاکر اهل بیت (ع) گفت: آنچه که در این محرم برای همه ما اهمیت دارد اقامه عزای سید و سالار شهیدان است و اقامه عزا به شلوغی مراسم و ازدحام جمعیت نیست بلکه اقامه عزا به این است که همه ما در هر کوی و منزل هنرمندانه و خلاقانه برای امام حسین (ع) عزاداری کنیم تا امید دشمنان در این خصوص به یاس تبدیل شود و بهانه‌ای نیز در اختیار بدخواهان و دشمنان قرار نگیرد.

نبوی تاکید کرد: به همه عزاداران و مسئولان هیئت‌ها برادرانه و به عنوان نوکر و خادم دستگاه امام حسین (ع) توصیه می‌کنم که شیوه نامه‌های بهداشتی را به طور کامل مطالعه کنند و تمام برنامه‌های هیئت‌ها را به طور دقیق با توجه به پروتکل‌های بهداشتی تنظیم کنند و حتی اگر فرصت و امکان وجود دارد چند هیئت با هم تجمیع شوند تا برنامه‌ها با کیفیت و نظم بیشتر و بهتری برگزار شود.

وی گفت: اطمینان دارم با توجه به شور و شعور حسینی که در وجود تک تک عزاداران وجود دارد محرم امسال با رعایت تمام موارد بهداشتی پرشورتر خواهد بود و در تاریخ ثبت خواهد شد که شیعیان و دلباختگان مکتب انسان ساز امام حسین (ع) چگونه با رعایت بهداشت و سلامت مردم، مراسم عزای سید و سالار شهیدان را برپا کردند.

مداح برجسته استان قزوین خاطرنشان کرد: با تمام مشکلاتی که ویروس کرونا برای مردم در ابعاد مختلف از جمله برگزاری مراسم مذهبی و محرم ایجاد کرده اما به نظرم این موضوع فرصت و فضایی برای بالندگی بیشتر هیئت‌های عزاداری ایجاد کرده و امسال به جای اینکه مردم را برای شنیدن روضه به مساجد و تکیه‌ها دعوت کنیم، روضه‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های جدید به درون منازل مردم خواهیم برد.

نبوی افزود: شرایط جدیدی برای عزاداران و هیئت‌ها ایجاد کرده تا بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) استفاده کنیم البته واقعیت این است که امروز فضای مجازی یک فضای حقیقی شده چرا که بسیاری از کارها در این فضا صورت می‌گیرد و فاصله‌ها انسان‌ها را نسبت به هم کمتر کرده لذا باید از این فرصت و بستر در جهت معرفی ارزش‌های اسلامی بخصوص قیام عاشورا بهره برداری بهتری کنیم.

وی بیان کرد: بدون شک مردم فهیم و عاشق اباعبدالله الحسین (ع) اهتمام و توجه کامل را در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواهند داشت تا این ایام بلا حفظ سلامت مردم با شور و شعور حسینی برگزار شود.