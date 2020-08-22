مرگ دو کوهنورد در قله سبلان

شهرام ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مرگ دو کوهنورد طی روز گذشته در قله سبلان عنوان کرد: روز جمعه (۳۱ مردادماه) دو مورد فوتی در قله سبلان گزارش شد که بعد از اطلاع، امدادگران هلال احمر مشگین شهر سریعاً به محل حادثه اعزام و جسد کوهنوردان به بیمارستان مشگین شهر انتقال داده شد.

وی افزود: یکی از این کوهنوردان که ۶۵ سال سن داشت و در نزدیکی استراحتگاه کوهنوردان موسوم به جان پناه و زیر یخچال بر اثر ایست قلبی فوت کرده بود که پیکر وی توسط امدادگران از نقاط صعب العبور به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) مشگین شهر انتقال یافت.

رئیس جمعیت هلال احمر مشگین شهر اظهار کرد: کوهنورد ۴۰ ساله دیگری بر اثر سانحه سقوط از پرتگاه جان خود را از دست داده بود که توسط بالگرد امدادی هلال احمر به مشگین شهر منتقل شد.

ابراهیمی بیان کرد: امسال امدادگران جمعیت هلال احمر مشگین شهر متشکل از کوهنوردان زبده شهرستان در کمترین زمان ممکن به یاری حادثه دیدگان شتافته و متأسفانه طی یک ماه گذشته سه مورد فوتی در کوهستان سبلان داشتیم که توسط امدادگران به بیمارستان مشگین شهر انتقال و تحویل خانواده آنان داده شد.

وی تصریح کرد: ورزش کوهنوردی ورزشی سالم و مفرح است ولی رعایت نکات ایمنی و داشتن تجهیزات لازم از ملزومات این ورزش است و قله سبلان یکی از قلل مرتفع ایران است که نیاز به رعایت نکات فنی و ایمنی توسط کوهنوردان دارد تا شاهد حوادث تلخ در این کوهستان نباشیم.