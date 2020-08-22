انفجار مخزن کامیون حامل گاز در قزوین دو مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت اله مهدیخانی که در صحنه واژگونی و انفجار تانکر حمل گاز مایع؛ در حوالی روستای قسطین لار الموت غربی حضور داشت با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح روز جمعه، یک تانکر ۸ تنی حمل گاز مایع، متعلق به شرکت پرسی ایران گاز که بنا بر تحقیقات اولیه دارای نقص فنی بوده و متأسفانه در پی بی مسئولیتی و عدم توجه و رعایت نکات ایمنی توسط مدیران شرکت، مبادرت به حمل گاز مایع کرده بود در مسیر جاده الموت و در حوالی روستای قسطین لار، واژگون و باعث مسدودی محور قزوین به الموت در دفعات شد.

وی ضمن قدردانی از حضور و اقدام به موقع نیروهای امدادی از قبیل سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین، پلیس راه، سپاه منطقه، هلال احمر و امداد خودرو، از عدم اقدام به موقع در اعزام مسؤلین؛ متخصصین و تجهیزات لازم توسط شرکت پرسی ایران گاز به محل حادثه انتقاد کرد و افزود: پس از تخلیه نیمی از مخزن به هنگام اقدام برای حمل و جابه جایی آن، مخزن دچار پارگی و انفجار شد که متأسفانه این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت.

مهدیخانی ادامه داد: بی تدبیری مسئولین شرکت می‌توانست منجر به یک فاجعه انسانی بزرگ در استان شده و خسارات و تلفات زیادی را برجای گذارد.

وی افزود: با توجه به موقعیت خاص استان به لحاظ واقع شدن در شاهراه غرب به شرق کشور و نیز وجود جاده‌های صعب العبور و پر خطر، موارد ایمنی می‌بایست با اهتمام بیشتری مورد توجه قرار گیرد و بهتر است برای حمل گاز مایع به مناطق کوهستانی، از کپسول‌های کوچک استفاده شود.