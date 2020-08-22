پنج آتش سوزی در جنگل های کهگیلویه و بویراحمد مهار شد

امید سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی روزهای گذشته در مناطق گرمسیری و سردسیری استان شاهد وقوع آتش سوزی در قلب جنگل‌ها بودیم.

سجادیان با بیان اینکه آتش سوزی‌ها در مناطقی مانند کوه جوخانه و کوه نیر چرام، کوه‌های پیر چوپان و رهمالی و کاکان به وقوع پیوست، اظهار کرد: این آتش سوزی‌ها با کمک نیروهای مردمی، منابع طبیعی و تشکل‌ها مهار شد.

سجادیان به آتش سوزی روز گذشته منطقه رهمالی بویراحمد اشاره کرد و گفت: علیرغم توپوگرافی منطقه و سخت گذر بودن آن شب گذشته شاهد مهار آتش سوزی بودیم.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان تصریح کرد: متأسفانه با توجه به وجود صخره‌های خطرناک و صعب العبور و عدم سرد سازی و ایمن سازی، شب گذشته شاهد شروع مجدد آتش سوزی در برخی نقاط رهمالی بودیم که تیم‌های اطفای حریق برای مهار و پایش منطقه اعزام شدند.

وی افزود: میزان خسارت و تخریب این آتش سوزی با پایش منطقه و بررسی نقشه‌ها اعلام خواهد شد.