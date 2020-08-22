مساجد هرمزگان مرکزی برای حل مشکلات و آسیب های جامعه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اباذر سالاری افزود: جایگاه مسجد در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بصیرتی بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که جامعه اسلامی با اتکا به آن با وحدت و یکپارچگی بر مشکلات و مصائب خود فائق می آید.

وی اظهارداشت: مسجد قلب تپنده جامعه هست که در آن فقیر و غنی، ارباب و رعیت و مردم و مسئولین با هم برابر و در یک صف می نشینند.

سالاری بیان داشت: مسجد مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه مکتب اسلام است. با این نگاه دل‌های ما برای مسجد می تپد و از شوق و احساس مسئولیت لبریز می شود.

وی ادامه داد: با تشکیل قرارگاه های تحول محلات با محوریت مسجد و مدیریت امامان جماعت، مساجد این استان هویت خاصی پیدا کرده اند. مساجد استان علاوه بر اینکه مکانی برای عبادت هستند، مرکزی برای حل مشکلات و آسیب های جامعه و محلی برای خدمت رسانی به مردم شده اند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان خاطرنشان کرد: در هرمزگان ۶۰۰ مسجد در طرح تحول محلات شرکت دارند که با کمک مردم و مشارکت مسئولین، پیگیر رفع مشکلات مردم و رفع آسیب های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی محلات سطح استان هستند.