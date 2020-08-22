افتتاح ۳۸۴ پروژه اقتصادی طی هفته دولت/۱۰۶۱ شغل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری صبح امروز شنبه در نشست خبری با خبرگزاری‌های استان کردستان، اظهار کرد: علاوه بر این تعداد پروژه که برای افتتاح در هفته دولت آماده شده‌اند، ۱۲ طرح اقتصادی بزرگ نیز با سرمایه گذاری ۹۱۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است و در آینده نزدیک با حضور مقامات کشوری افتتاح می‌شوند.

وی افزود: همچنین هفت پروژه بزرگ اقتصادی دیگر با حجم سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیارد تومان تا پایان سال به مرحله بهره برداری می‌رسند که سعی می‌شود با حضور رئیسی جمهور، معاونان و یا وزرای دولت افتتاح شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با بیان اینکه با افتتاح این پروژه‌ها در هفته دولت هزار و ۶۱ شغل جدید ایجاد می‌شود، ادامه داد: همچنین هزار و ۸۲۰ شغل نیز تثبیت می‌شود.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات پرداختی در قالب تبصره ۱۸ اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل به بخش‌های صنعت و کشاورزی اختصاص یافت که با بهره بانکی ۱۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت.

وی بیان کرد: با این کار تعدادی از واحدهای تولیدی که راکد بودند به چرخه تولید بازگشتند و تعدادی نیز که با درصد پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت بودند، میزان تولید خود را افزایش دادند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: امسال نیز تاکنون از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سطح استان ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و تا پایان سال زمان داریم تا این رقم را افزایش دهیم.

جعفری اظهار داشت: همچنین در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تاکنون ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و با توجه به اینکه هنوز امکان ثبت نام در سامانه کارا وجود دارد، این رقم افزایش خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های دولت از اقشار آسیب پذیر در زمان شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: در دوران کرونا با توجه به اثراتی که بر معیشت مردم گذاشت دولت تا این مقطع اقدامات قابل توجهی را انجام داد و توسط استانداری کردستان و با حمایت خیران در همان روزهای ابتدایی ۶۰ هزار بسته بهداشتی با اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان تهیه و توزیع شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: همچنین ۲۰ هزار بسته حمایتی و معیشتی نیز با اعتبار ۳.۳ میلیارد تومان از طریق فرمانداری‌های سطح استان بین اقشار آسیب پذیر و خانواده‌هایی که به واسطه کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده بودند، توزیع شد.

جعفری با بیان اینکه ۲۴ هزار و ۶۰۰ کارت هدیه نیز با کمک بنیاد مستضعفان کشور برای توزیع میان مرزنشینان و کولبران تهیه شد، یادآور شد: این کار توانست بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی مردم این مناطق را حل کند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع برای این اقدامات ۹.۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است، بیان کرد: در هفته دولت نیز ۳۰ هزار بسته حمایتی و معیشتی با اعتبار پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از طریق فرمانداری‌ها توزیع می‌شود.