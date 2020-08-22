طرح «شهر گردشگرپذیر» در ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: یکی از مواردی که می‌تواند به صنعت گردشگری استان کمک کند حضور ظرفیت‌های گردشگری در شهرهای توریست پذیر است و گردشگرها به شهرهایی مدرن که تاریخ، صنعت، فرهنگ، سنت‌ها و انسان محوری در آن برجسته است تمایل بیشتری دارند.»

وی افزود: هدف از اجرای این طرح ارزیابی و رتبه بندی برندهای گردشگری شهر گردشگر پذیر مورد نظر است.

شنبه زاده تصریح کرد: «رای اجرای چنین طرحی امکانات کلی یک شهر از نظر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک که دارای بیشترین جاذبه‌های تاریخی، توریستی و طبیعی و همچنین دارای امکانات زیر ساختی ازجمله تاسیسات گردشگری بهداشتی و درمانی، ادارات دولتی، اینترنت، جاده دسترسی مطمئن ومناسب و همچنین ساختار مردمان مهربان، دلسوز، خلاق دارای صنایع دستی و هنرهای تجسمی در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: با حمایت ادارات همسو و بخش خصوصی ازجمله شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی که برای ارزیابی و طراحی این شهر اعلام آمادگی کرده است در آینده نزدیک این طرح در استان اجرا می‌شود.