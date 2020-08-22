به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در گفت و گویی در شبکه خبر اظهار داشت: سال پایانی دولت هم زمان شد با اتفاقاتی نظیر تحریم که بی سابقه و کم نظیر بود. تفاوت تحریمهای گذشته با این تحریم موضوع نفت در برابر غذا بود. در تحریمهای جدید حتی اجازه فروش نفت برای تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این فشار به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم. اما با این تفاسیر سال پایانی باید جمع بندی کنیم. منابع دولت تقلیل پیدا کرده و ما باید با برنامه ریزی هزینههای خود را مدیریت کنیم.
نوبخت گفت: دولتهای استعمارگر و ظالم در برابر ایران قصد متوقف سازی توسعه و تولید در کشور را داشتند که خوشبختانه شکست خوردند. شما در استانها چرخش چرخ توسعه را شاهدید. ۲ میلیون اشتغال در طرحهای عمرانی وجود دارد و ما هم به طور مداوم در حال افتتاح طرحها هستیم.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی را دو سال است وارد بازار کرده و پای آن ایستاده ایم، البته دولت از اخذ مابه التفاوت ریالی ارز دولتی صرف نظر کرد تا بتواند بازار را کنترل کند.
نوبخت ادامه داد: نمیتوانیم سختیها را به طور واضح بیان کنیم، اما در تلاشیم که شرمنده مردم نشویم. همکاران دولتی دوران سخت و غیر رفاه کشور را تجربه کرده اند. شرمنده مردم هستیم که آنطور که باید طبق برنامه پیش نرفتیم. دولت در میان گود ایستاده است، در تمام موارد دولت متولی دارد به طور مثال متولی کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی است و صنعت نیز متولی خود را دارد. اما بازرگانی ما هنوز نتوانسته است برای خود متولی خاصی را مشخص کند. با مجلس قبلی تا حدودی توافق کرده بودیم، اما حال این موضوع به گیر و دار افتاده است.
هنوز به طرح گشایش اقتصادی مدنظر رئیسجمهور ورود نکردهایم
وی با اشاره به پیش بینی صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در سال ۹۹ بیان کرد: پیش بینیها مشخص کرده بود که برخی از کشورها میتوانند از ما نفت خریداری کنند. طرحی که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده میشود را هنوز به طور رسانهای و دقیق مطرح نکرده ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته ایم که فعلاً راجع به مباحث مطرح شده در جلسات مصاحبه و اظهار نظری نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث تجارت و فروش نفت میتوانستیم موفقتر باشیم. در جلسه سران قوا مواردی مطرح و برای تأیید رهبری به ایشان مراجعه شد، رهبری فرمودند اگر سه قوه موافق باشند میتوانند اجرا کنند.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت چند قلم از اقلام اساسی را میدانید، گفت: خریدها در منزل توسط همسرم انجام میشود و فعلاً حضور ذهنی راجع به قیمتها ندارم، همسرم از قیمتها به بنده غُر میزند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: در استانها طرحهایی را مشخص کرده ایم که از منابع دولتی به چه میزان استفاده خواهند کرد البته چارت مصارف از تسهیلات بانکی و بخش خصوصی را هم مشخص کرده ایم.
وی تاکید کرد: در بحث مسکن، ساخت مسکن محرومین با متراژ ۶۰ متر در دستور کار بود که تاکنون ۲۰ هزار کلید به محروم نشینان تحویل داده شده است، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین سازمان برنامه و بودجه هم برای تهیه این مسکنها در تلاش هستند. مسکن باید جایی برای زندگی باشد نه به عنوان کالای سرمایه در نظر گرفته شود.
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