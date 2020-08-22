به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۴ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد ۲۰۵ نفر به طول قطع به بیماری کرونا مبتلا هستند.

به گفته وی در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹۹ نفر با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۵۰ نفر بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه ۱۰۴ بیمار جوان و کمتر از سن پنجاه سال در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: تعداد بیماران بستری شده بدحال نیز در ۲۴ ساعته گذشته به ۱۲۲ نفر رسیده است.

دکتر کریم گفت: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته هفت بیمار کرونایی در استان جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان باختگان در استان به ۸۹۱ نفر رسیده است.

وی مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک را در استان از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز ۱۴ هزار و ۶۷۳ نفر اعلام کرد و گفت: تست ۱۳ هزار و ۷۹۷ نفر مثبت و بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تاکید کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۱۳ هزار و ۲۶۴ نفر از مراکز درمانی ترخیص و خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۳۵ نفر دیگر ترخیص شده‌اند.