به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی بیان داشت: خوشختانه در هفته اخیر شمار شهرستان‌های قرمز کاهش یافت و اکنون شهرستان‌های پارسیان و قشم در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند و شهرستان‌های بندرعباس، بندرخمیر، حاجی آباد و رودان نیز در وضعیت زرد هستند.

وی از کاهش ۳۱ درصدی فوتی‌ها نسبت به هفته قبل خبر داد و اظهار داشت: هفته قبل ۴۵ نفر بر اثر کرونا در استان جان باختند که این هفته این شمار به ۳۱ نفر کاهش یافت.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اکنون ۲۷۰ بیمار در بیمارستان‌ها با احتمال ابتلا به کووید ۱۹ بستری اند که آزمایش ۱۴۹ نفر از آنها مثبت بوده است.

فرشیدی با اشاره به اینکه اکنون ۵۹ بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) بستری اند که حال ۱۶ نفرشان وخیم است، اضافه کرد: در هفته گذشته ۳۶۵ مورد بیمار جدید داشتیم که از این شمار ۳۵۱ نفر مرخص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: مراسم محرم امسال با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود و در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی شاهد روند صعودی کرونا در استان خواهیم بود.

فرشیدی عنوان کرد: مراسم‌ها باید فقط در فضای باز برگزار شود و استفاده از ماسک نیز الزامی است.

وی با اشاره به ممنوعیت دسته روی برای هیئت‌ها گفت: حداکثر زمان برگزاری مراسم عزاداری دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری فیزیکی دو متری است.

فرشیدی از مردم خواست با توجه به کاهش ذخایر خونی استان و نیاز بیماران، به نذر خون در ایام محرم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: به منظور تحقق طرح هر خانه یک حسینیه، شرایط مشاهده عزاداری‌ها از شبکه خلیج فارس و فضای مجازی مهیا شده و مردم می‌توانند در کنار خانواده خود در منزل عزاداری کنند.

فرشیدی به افرادی که به ملاقات افراد مسن می‌روند توصیه کرد در هنگام ملاقات و سرکشی حتماً از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: خانم‌های باردار هم به شدت در خطرند و باید در صورت مشاهده کوچکترین علائم به بیمارستان مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ارائه قلیان را نیز ممنوع دانست و عنوان کرد: فرمانداری‌ها در صورت مشاهده مراکز عرضه، با آنها برخورد خواهند کرد.