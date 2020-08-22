مدیریت ورزش اصفهان «کوتوله‌»پرور است/دعوای ویلموتس را ادامه بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری تا پیش از شروع این فصل مدیرعامل باشگاه ذوب آهن بود اما شب قبل از اولین بازی این تیم در لیگ، از مدیریت ذوب آهن کنار گذاشته شد. آذری سپس به فولاد خوزستان رفت و مدیریت این باشگاه را قبول کرد. آذری با تیمی که جواد نکونام سرمربی اش بود، در این فصل موفق شد در نهایت در جایگاه سوم لیگ قرار بگیرد و صاحب سهمیه آسیایی شود؛ در حالی که ذوب آهن کارش را در رده دوازدهم جدول به پایان رساند.

آذری در تازه ترین گفتگوی خود، ضمن اشاره به نخستین تجربه مدیریتی اش در فولاد، از مسئولان ورزش استان اصفهان و برخوردهایی که باعث اخراجش از باشگاه ذوب آهن شد انتقاد و اعلام کرد ورزش اصفهان دست «کوتوله ها» است. وی که عضو مجمع فدراسیون فوتبال هم هست، اظهار امیدواری کرد که فدراسیون فوتبال می تواند در پرونده دادخواهی مارک ویلموتس به نتیجه برسد.

مشروح گفتگوی مدیرعامل باشگاه فولاد با «رادیو تهران» در ادامه می آید:

سخت ترین فصل مدیریت ورزشی ام بود

این سخت ترین فصل مدیریتی من از سال ۱۳۸۳ برایم بود. این تجربه ای بود که خیلی خوب تمام شد ولی کسب هر تجربه ای بهای سنگینی دارد. خدا را شکر می کنم با پرداخت این بها به جایی رسیدیم که می توانیم سرمان را بالا بگیریم. هم از نظر مادی هم معنوی بهای سنگینی دادیم. دو سه بازیکن ما رباط پاره کردند. علاوه بر این خستگی مفرط بازیکنان که ممکن است فصل بعد اثراتش را ببینیم. شاید خیلی ها به این مسائل فکر نکنند. بحث هزینه های سنگین تیمداری، گرفتن پرواز اختصاصی و ... به ما تحمیل شد ولی خدا را شکر می کنم که در نهایت هم اعضای هیات مدیره شرکت سهامی شرکت فولاد، مدیران باشگاه و هواداران در شب پایانی به کمترین چیزی که حقش را داشتند، رسیدند.

نکونام می ماند؛ اگر مشکلی پیش نیاید من هم هستم

در یکی دو روز گذشته صحبت هایی با جواد نکونام برای فصل بعد انجام شد. با آقای علی محمدی هم که عنصر اصلی موفقیت کارخانه است صحبت هایی داشته ایم. استراتژی هایمان تدوین شده است. اگر خدا بخواهد در خدمت فولاد خواهیم بود مگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ بدهد بخصوص برای من که خانواده ام بسیار مهم است. دوری از خانواده برای من که شرایط ویژه ای دارم شاید باعث شود اتفاق جدیدی رخ بدهد.

تقویت تیم برای آسیا؟

یکی دو روز به بچه ها و جواد استراحت دادیم چون خیلی فشار تحمل کرد. دست همه بازیکنان و کادر فنی را می بوسم. فصل سختی را پشت سر گذاشتیم.

مدیریت ورزش اصفهان «کوتوله»پروری است

در ارتباط با بحث بازگشت به ذوب آهن، هفته پیش هواداران خونگرم ذوب آهن و سپاهان در فضای مجازی مطالبه ای برای مدیریت بنده داشتند. ظاهرا آقای استاندار اصفهان هم توییتی برای مدیرعامل کارخانه زده است که "آذری را برگردانید" ولی از همینجا می گویم کارم در ذوب آهن تمام شده است. شرایط ذوب آهن عوض نشده است. کسانی که مرا اخراج کردند هنوز در این باشگاه حضور دارند. اتفاقا آنها باید جوابگوی عملکردشان در این فصل باشد. مدیریت اصفهان کوتوله پروری شده است. فرقی هم نمی کند کجای ورزش باشد؛ کوتوله هایی که به این و آن وصل هستند.

به من توهین و افترا زدند

جالب است زمانی یکی از اعضای هیات مدیره را می خواستند معرفی کنند، به یکی از این آقایان گفتم این عضو جدید در حد و اندازه هیات مدیره نیست ولی ایشان اصرار داشت که او هم باشد. این آدمها در ورزش اصفهان رشد کردند و تبعاتش را دیدید. وقتی این آدم ها در این ساختار باشند برای ما جایگاهی نیست. کار کردن ما کنار این آدم ها توهین به سابقه خودمان است. آنها با توهین و افترا ما را رها کردند. یزدی زاده به عنوان مدیر کارخانه ذوب آهن تابع تصمیم این آدم ها بود.

اگر پول ویلموتس به بلژیک نرفته باشد کار ما راحت است

به عنوان عضوی از مجمع فدراسیون فوتبال، از شب گذشته خطی را در بررسی قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی شروع کردم و چیزهایی متوجه شدم که خارج از بحث قرارداد است. برایم سئوال است ویلموتس ۲ میلیون دلار را چطور از ایران بیرون برده است؛ آنهم به اتحادیه اروپا که حتی برای ۱۰ هزار دلار سند می خواهند. ظاهرا پول ویلموتس از بانک زراعت ترکیه خارج نشده است؛ اگر نشده و به بلژیک نرفته است کارمان را راحت می کند. البته پیچیدگی خاصی دارد.

باید دعوا با ویلموتس را ادامه بدهیم

شب گذشته می خواستم با آقای قاضی زاده هاشمی صحبت کنم. می شود در این پرونده کمک کرد. این نوید را می دهم اگر یک تیم حرفه ای و حقوقی داشته باشیم، می توانیم طرح دعوا کنیم. فکر نکنیم زود در این پرونده می بازیم. این دعوا را باید ادامه بدهیم. بارقه های کوچکی از امید هست ولی در ساختار قرارداد یکسری عزیزانی که اول به ویلموتس متمایل بودند، پشت تاج و فدراسیون قبل پنهان شده اند. الان مهدی تاج را سیبل کرده ایم. البته ایشان باید پاسخگو باشد.

هیات مدیره مثل برق پشت تاج را خالی کرد

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باوجود امضای قرارداد مارک ویلموتس، عین برق پشت تاج را خالی کرد. اگر اساسنامه فدراسیون خوب تدوین می شد مشکلات کمتر بود. بهتر است به جای نق زدن و دراز کردن انگشت اتهام به سمت کسی، دنبال کسانی باشیم که پتانسیل حقوقی داشته باشند. شاید توانستیم ویلموتس را تسلیم کنیم.