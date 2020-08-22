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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

تا ۱۰ شهریور؛

ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز دوشنبه ۱۰ شهریور تمدید شد.

داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس   www.azmoon.org   پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد  خود حفظ کنند.

کد مطلب 5004859
مهتاب چابوک

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