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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

رئیس پلیس راه ایلام:

تصادف رانندگی در ایلام ۴ کشته و زخمی برجا گذاشت

تصادف رانندگی در ایلام ۴ کشته و زخمی برجا گذاشت

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: تصادف رانندگی در ایلام ۲ کشته و ۲ زخمی برجا گذاشته است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف در محور ایلام به سرابله (قلندر) خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شدند.

وی گفت: علت این حادثه مرگبار توسط کارشناسان پلیس راه تجاوز به خودرو اعلام شده است.

همتی زاده تصریح کرد: پلیس راه استان با آمادگی کامل و با بهره گیری از تمام توان خود در دهه اول محرم، اقدام به اجرای طرح ترافیکی متناسب با این ایام در راستای روان سازی ترافیک و برخورد با تخلفات می‌کند.

وی افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته امسال علاوه بر محورهای اصلی، مسیرهای فرعی و روستایی نیز توسط عوامل پلیس راه به منظور پیشگیری از تصادفات و برقراری نظم آمد و شد راه‌ها پوشش داده می‌شود.

کد مطلب 5004861

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