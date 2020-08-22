تصادف رانندگی در ایلام ۴ کشته و زخمی برجا گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف در محور ایلام به سرابله (قلندر) خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شدند.

وی گفت: علت این حادثه مرگبار توسط کارشناسان پلیس راه تجاوز به خودرو اعلام شده است.

همتی زاده تصریح کرد: پلیس راه استان با آمادگی کامل و با بهره گیری از تمام توان خود در دهه اول محرم، اقدام به اجرای طرح ترافیکی متناسب با این ایام در راستای روان سازی ترافیک و برخورد با تخلفات می‌کند.

وی افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته امسال علاوه بر محورهای اصلی، مسیرهای فرعی و روستایی نیز توسط عوامل پلیس راه به منظور پیشگیری از تصادفات و برقراری نظم آمد و شد راه‌ها پوشش داده می‌شود.