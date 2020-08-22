فقدان استخر اختصاصی مشکل مهم ناجیان غریق در خراسان شمالی است

فرزاد ارکی در گفتگو با مهر با اشاره به فعالیت ۸۰ ناجی آقا و ۷۰ ناجی بانو در استان اظهار کرد: در مسابقات کشوری سال گذشته، این رشته ورزشی رتبه ۱۴ کشور را از آن خود کرد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی ادامه داد: طی سال‌های گذشته فدراسیون نجات غریق اقدام به برگزاری کلاس‌های مربی‌گری کرده است که پس از پایان این دوره، در استان نیز کلاس‌های نجات غریق را برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به تعطیلی ۶ ماهه استخرهای شنا به دلیل شیوع کرونا، افزود: با این حال برای باقی سال برنامه‌هایی همچون دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی برگزاری مسابقه، برنامه‌های فرهنگی و پیگیری وضعیت بیمه ناجیان استان را در دستور کار داریم.

ارکی با تاکید بر اینکه ناجی غریق بودن برای بسیاری از مربیان شغل محسوب می‌شود گفت: نبود حمایت مالی برای برگزاری مسابقات، عدم همکاری ارگان‌ها و نهادها در به‌کارگیری ناجیان غریق و نبود استخر مجاز و استاندارد برای تمرین بدون دغدغه ناجیان از جمله مشکلات این هیئت ورزشی است.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی به افزایش مشکلات در دوران کرونا اشاره داشت و بیان کرد: در این شرایط باید ناجیان استان به فکر شغل دیگری باشند زیرا با این وضعیت امکان گذران زندگی وجود ندارد.

وی در انتها گفت: هیئت نجات غریق استان برای خود یک استخر ندارد اما امیدواریم با بازگشایی استخر کوثر فرصتی برای ناجیان غریق خراسان شمالی فراهم شود.