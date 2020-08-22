اقدامات ذوب آهن اصفهان در مسیر جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، در این خصوص گفت: با توجه به این که یکی از چالش‌های مهم این مجتمع عظیم صنعتی، کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است، لذا این شرکت سیاست ارتقای زنجیره تأمین پایدار مواد اولیه را مد نظر قرار داده و در این راستا فعالیت‌هایی همچون حضور فعال در عرضه مواد معدنی بورس کالا، تملک معادن سنگ آهن و پهنه معدنی، فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تأمین کنندگان را در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: یکی دیگر از سیاست‌های ذوب آهن در راستای جهش تولید، افزایش چابکی و بهره وری فرایندهای تولید است که در این خصوص راه اندازی کوره بلند شماره ۱ ، احداث کوره‌های پاتیلی، تکمیل و راه اندازی واحد تولید اکسیژن به روش BOT، بازسازی و اصلاح کنورتورهای موجود (LD-Optimized) ، بهره برداری از سیستم گوگرد زدایی و طراحی و تولید انواع محصولات صنعتی و ویژه از جمله تیرآهن بال پهن و صادراتی، کلاف‌های مارک SAE، میلگرد های صادراتی، نبشی های سایز بالا، آرک معدن، انواع ریل معدن، راه آهن و مترو انجام شده است.

یزدی زاده یکی دیگر از سیاست‌های این شرکت را بازارسازی و بازاریابی محصولات ویژه عنوان نمود و افزود: در این راستا اقداماتی همچون کاهش وزن سبد محصولات ارائه شده در بورس کالا، پذیرش محصولات جدید در بورس کالا و بازاریابی و فروش محصولات جدید (تیرآهن بال پهن، کلافهای مارک SAE، نبشی های سایز بالا) انجام شده است.

مدیرعامل ذوب آهن، توسعه بومی سازی و ساخت داخل نمودن قطعات و تجهیزات را از دیگر اقدامات ذوب آهن در راستای جهش تولید دانست و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی پتانسیل بسیار خوبی برای تحقق جهش تولید در سال جاری دارد که امیدوارم با تأمین مواد اولیه این امر محقق شود.

یزدی زاده، کاهش هزینه‌های تأمین مالی اصلاح ساختار سرمایه شرکت و تهاتر بدهی‌های بانکی از محل مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را از دیگر اقدامات این شرکت بر شمرد و فعالیت‌های صورت گرفته در ذوب آهن اصفهان جهت بهبود فرهنگ سازمانی و تعالی عملکرد را بدین شرح بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی نظام پیشنهادها ، استقرار نرم افزار جامع فرایندهای آموزشی بر مبنای BPMS، برگزاری دوره‌های فنی مهارتی، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان (PEM) و مهندسی مجدد و طراحی ساختار سازمانی شرکت مبتنی بر فرآیندهای سازمان.

