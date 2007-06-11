تیم فوتبال « ب» برابر صباباتری متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «ب» کشورمان ساعت 17 امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود قبل از سفر به اردن در زمین کمپ تیم های ملی ، برابر صباباتری به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت داد.

در این مسابقه که مظلومی در هر نیمه از ترکیبی متفاوت استفاده کرد، سیدجلال حسینی در دقیقه 45 برای تیم فوتبال « ب» گلزنی کرد و مارینکو ماتکیچ در دقیقه 54 گل تساوی صباباتری را به ثمر رساند.

در این دیدار صابرمیرقربانی موفق شد در دقیقه 65 دومین گل تیم فوتبال « ب» را به ثمر برساند که داور این گل را به علت آفساید مردود اعلام کرد. همچنین غلامرضا رضایی در این دیدار مصدوم شد که وضعیت این بازیکن به طور دقیق مشخص نیست.

از سوی دیگر از بین بازیکنان دعوت شده به مرحله دوم تیم فوتبال «ب» تاکنون سوشا مکانی، مهدی واعظی و محسن خلیلی از لیست کنار گذاشته شده اند و امشب هم روی نام 4 بازیکن دیگر قلم قرمز کشده خواهد شد.

امیرقلعه نویی سرمربی تیم ملی کشورمان به همراه برخی از اعضای کادر فنی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

تیم فوتبال «ب» ساعت 10 صبح روزچهارشنبه از فرودگاه امام خمینی(ره) راهی امارات می شود و پس از توقفی یک روزه در باشگاه ایرانیان، چهارشنبه شب با پروازی مستقیم راهی امان پایتخت اردن خواهد شد.

چهارمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا طی روزهای 25 خرداد لغایت 3 تیرماه درکشورامان برگزارخواهد شد و تیم ملی کشورمان با ترکیبی از بازیکنان لیگ برتر و لژیونرها در این مسابقات حضور می یابد.