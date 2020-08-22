  1. استانها
  2. زنجان
۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۲۸

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادفات درون شهری در زنجان ۱۰ کشته برجا گذاشته است

تصادفات درون شهری در زنجان ۱۰ کشته برجا گذاشته است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان،گفت: طی چهار ماه سال جاری ۱۰ نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات درون‌شهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه سال جاری ۱۰ نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: تصادفات فوتی درون‌شهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، گفت: طی ۱۲ ماهه سال گذشته هم ۳۸ نفر براثر تصادفات درون‌شهری فوت شدند.

مظفری تاکید کرد: طی چهار ماهه سالجاری وقوع تصادفات خسارتی درون شهری و جرحی در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

وی افزود: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: طی چهار ماهه سال جاری ۶ نفر از فوت‌شدگان تصادفات درون‌شهری در زنجان عابرین پیاده، یک نفر راننده و دو سرنشین و یک نفر هم از موتور سواران بوده است.

کد مطلب 5004890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها