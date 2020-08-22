تصادفات درون شهری در زنجان ۱۰ کشته برجا گذاشته است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات درون‌شهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه سال جاری ۱۰ نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: تصادفات فوتی درون‌شهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، گفت: طی ۱۲ ماهه سال گذشته هم ۳۸ نفر براثر تصادفات درون‌شهری فوت شدند.

مظفری تاکید کرد: طی چهار ماهه سالجاری وقوع تصادفات خسارتی درون شهری و جرحی در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

وی افزود: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: طی چهار ماهه سال جاری ۶ نفر از فوت‌شدگان تصادفات درون‌شهری در زنجان عابرین پیاده، یک نفر راننده و دو سرنشین و یک نفر هم از موتور سواران بوده است.