سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متولی امر گردشگری نیست / ورود گردشگران شاخص رشد گردشگری نیست

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عصر امروز در همایش ملی « همه زمانی، همه مکانی و همگانی کردن سفر» گفت: سازمان میراث فرهنگی متولی گردشگری نیست بلکه امر سیاست گذاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف را در این زمینه بر عهده دارد.

حمید بقایی افزود: توجه به سفر و گردشگری نیاز به همکاری متولیان بخش های دولتی و غیر دولتی مانند مسئولین وزارت راه ، نیروی انتظامی ، صدا و سیما و آژانس ها دارد.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت ها نقش مهمی در رشد صنعت توریسم دارد ، اظهار داشت: توجه به رعایت استانداردهای لازم در ارائه خدمات بخش های مرتبط با گردشگری از جمله موضوعاتی است که می تواند در توسعه صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا کند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: شاخص ورود گردشگران را نباید مبنای اصلی رشد گردشگری هر کشور دانست بلکه باید استانداردهای دیگر را نیز در این مقوله دخیل کنیم.

بقایی گفت: کشوری مانند ازبکستان با داشتن دو شهر تاریخی سمرقند و بخارا سالانه 200 هزار گردشگر فرهنگی دارد اما کشور ما به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب با دارا بودن شهرها و آثار تاریخی بی شمار نتوانسته تاکنون گردشگران قابل توجهی را جذب کند.

وی تصریح کرد: امر اطلاع رسانی و تبلیغات بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و هر چه در این زمینه سرمایه گذاری و هزینه شود در آینده ای نزدیک نتیجه آن را خواهیم دید.

بقایی گفت: در صورت تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب و همچنین توسعه زیر ساخت های کشور با دارا بودن تاریخ هفت هزار ساله می توانیم سهمی از 10 درصد گردشگران فرهنگی دنیا به خود اختصاص دهیم.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: در حال حاضر فرهنگ اجتماعی مردم در خصوص جذب توریست نسبت به گذشته تغییر کرده به طوری که به راحتی می توانیم زمینه جذب گردشگران را در استانهای مختلف فراهم کنیم.

وی گفت: در این راستا می توان از میراث تاریخی، طبیعی، فرهنگی و همچنین صنایع دستی کشور استفاده کرد.