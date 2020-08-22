اولین شب عزاداری در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین شب برگزاری مراسم عزاداری با حضور عزاداران و اجرای برنامه‌هایی همچون سخنرانی، مداحی و شبیه خوانی در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد.

این مراسم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دهه اول محرم هر شب ساعت ۲۱ تا ۲۳ برگزار می‌شود.

به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی عکس شهدا بر روی صندلی‌های ورزشگاه قرار گرفته بود و اینگونه فضای نشستن و فاصله مد نظر رعایت شده بود.

گفتنی است، با هدف عدم ایجاد ترافیک و رفع دغدغه عزاداران محترم، پارکینگ طبقاتی صلواتی در نظرگرفته شده و نیز فضای لازم برای تمامی عزاداران اعم از خواهران و برادران فراهم شده است.