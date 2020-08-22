پزشکان حافظان سلامت و ضامن آرامش جوامع هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

سلامت جسم و روان یک جامعه از ملاک‌های توسعه یافتگی و پیشرفت محسوب می‌شود از همین رو پزشکان را باید حافظان سلامتی، خالق آسایش و ضامن آرامش جوامع دانست که هیچ مرز و محدودیتی نمی‌تواند آنان را از ایفای وظیفه اصلی و حرفه‌ای شأن که همانا خدمت رسانی به دیگران است باز دارد.

سالروز ولادت دانشمند برجسته و پزشک ایرانی، «حکیم ابوعلی سینا»، فرصت مغتنمی است برای ارج نهادن و قدردانی از تلاش‌های بی دریغ، دلسوزانه و متعهدانه قشر فرهیخته پزشکی کشور که نقش بی بدیلی در سلامت و حیات بخشی جامعه دارد.

تاریخ، مملو از جانفشانی ها و فداکاری‌های طبیبانی است که در برهه‌های حساس و سرنوشت ساز حماسه هائی بس درخشان آفریدند. زیبایی این از خودگذشتگی ها زمانی بیشتر جلوه گر می‌شود که دریابیم آنان به خوبی واقف بودند جان خود را در راه حیات بخشی به همنوعان شأن از دست می‌دهند.

حضور و نقش تأثیرگذار پزشکان در دوران دفاع مقدس، هرگز از اذهان تاریخ این سرزمین زدوده نخواهد شد. آنانی که پا به پای سایر همرزمان خود با قدرت ایمان، تعهد و مسئولیت برای دفاع از سلامت رزمندگان، شبانه روزی خدمت کردند و جان بر سر حرفه خود باختند.

بر خود لازم می دانم یادی کنم از شهدای مدافع سلامت، این اسوه‌ها و اسطوره‌های ایثار، صبر و فداکاری. در ماه‌های اخیر که ویروس کرونا عرصه را بر همگان تنگ کرده و بنیان سلامت جامعه را نشانه رفته اگر حضور دلسوزانه و متعهدانه جامعه پزشکی به ویژه پزشکان حاذق و ماهر در کنترل و مهار این بیماری نبود در این شرایط غیر انسانی تحریم‌ها، نابرابری‌ها و فشارهای اقتصادی چه بسا شاهد فاجعه و مصیبتی بزرگ در این عرصه بودیم اما خوشبختانه با دستان پرتوان و عزم جزم آنان برای برون رفت از این اوضاع سخت و دردناک توانستیم بحران ایجاد شده را به خوبی مهار کنیم و حتی از بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا نیز موفق تر عمل کردیم.

جامعه پزشکان ایرانی چه در داخل و خارج کشور، گنجینه‌ای هستند پربها و گرانبها از انسان‌های توانمند، خلاق، مبدع و زبده که سهم و تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت علم و دانش پزشکی روز دنیا دارند، همگان از پرتو وجودشان بهره می‌برند و مایه مباهات و فخر ایرانی و ایران زمین هستند.

نظام سلامت کشور اعم از سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و به طور کلی جامعه پزشکی، همواره در شرایط مختلف کوشیده‌اند با یکپارچگی و هم افزائی برای گسترش استانداردهای زندگی سالم و درخور شهروند ایرانی، تمام تلاش و ظرفیت خود را به کار گیرند و جامعه‌ای سالم، بانشاط و پویا خلق کنند، بی شک مردم ایران نیز همواره قدردان زحمات این عزیزان هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت و تبریک روز پزشک، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون و سرافرازی همه پزشکان عزیز را در ارائه خدمات شایسته به جامعه بشری مسئلت می‌نمایم.