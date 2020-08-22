فارس درتابستانه کتاب ۹۹ بیش از ۴۲ هزار جلد کتاب فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن طرح فصلی فروش کتاب به مناسبت تابستان ۹۹ که ساعت ۲۴ پنجشنبه ۳۰ مردادماه به پایان رسید، استان فارس با فروش ۴۲ هزار و ۹۲۶ جلد کتاب در جایگاه چهارمین استان پرفروش قرار گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن مهم برشمردن این رویداد، اظهار کرد: استان فارس با مشارکت ۴۳ کتابفروشی شیراز و شهرستان‌ها توانست از این رویداد سهمی معادل ۷ درصد از کل فروش را به خود اختصاص دهد.

مهدی امیدبخش از فروش کلی این طرح در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۱۹۵ میلیارد ریال از فروش طرح تابستانه ۹۹ حاصل شد که استان فارس پس از استان خراسان رضوی در جایگاه چهارم از لحاظ تعداد کتاب فروش رفته و میزان فروش قرار گرفت.

وی در ادامه از تلاش کتابفروشی های استان در پیوستن به این طرح تمجید کرد و افزود: پاتوق کتاب شیراز و کلبه کتاب جهرم به ترتیب با ۸۲۴۶ و ۸۰۱۵ جلد کتاب فروخته شده از کتابفروشی های پرمخاطب این طرح بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح فروش فصلی کتاب تابستانه ۹۹ به مدت ۱۲ روز در سراسر کشور برگزار شد که ۱۱۹ کتابفروشی در آن مشارکت داشتند و از استان فارس ۳۵ کتابفروشی از شیراز و ۸ کتابفروشی از شهرستان‌ها به طرح پیوستند.