امکان تولید روزانه هزار مخزن CNG در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید قاسمی دهچشمه گفت: اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی به دوگانه سوز، موجب احیای کارخانههای تولید مخزن CNG در کشور شده که پیش از این ورشکسته و تعطیل شده بودند.
وی افزود: پس از رها کردن موضوع توسعه صنعت CNG و نزدیک شدن قیمت عرضه بنزین و سوخت CNG در میانه دهه ۹۰ شمسی و استفاده نشدن از ابزارهای مشوق در این بخش، طی سالهای گذشته، شاهد افت تقاضا برای استفاده از سوخت پاک در کشور بودیم و از سوی دیگر، بخشی از تقاضای موجود نیز با استفاده از مخازن وارداتی پاسخ داده میشد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس عملا تا میانه سال گذشته از ۱۰ مخزنساز داخلی، فقط ۲ مخزنساز، فعال باقی مانده و بقیه ورشکست شده و فعالیت خود را تعطیل کرده بودند.
قاسمی با اشاره به اینکه ورود دوباره دولت به رونق صنعت CNG و اجرای طرح رایگان تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز، موجب بازگشت رونق به تولید داخلی مخازن CNG شده است، گفت: با گذشت ۳ ماه از رونمایی از سامانه gcr.niopdc.ir و ثبت درخواست بیش از ۹۵ هزار خودرو برای تبدیل رایگان به دوگانه سوز، ۶ کارخانه ساخت مخزن CNG در کشور فعال شده اند.
به گفته معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، یکی از مزایای طرح تبدیل رایگان خودروها به دوگانه سوز، بحث اشتغال زایی است که هم اکنون ۶ کارخانه داخلی هر کدام با هزار نفر ظرفیت اشتغالزایی در مدار تولید قرار گرفته اند که بر این اساس، روزانه میتوانیم ۱۰۰۰ مخزن در کشور تولید کنیم و این ظرفیت هم اکنون فعال است.
این مقام مسئول با اشاره به ورشکست شدن کارخانههای تولید مخزن CNG در طی سالهای گذشته، گفت: ۴ کارخانه از کارخانههای ورشکست شده، احیا شدهاند و یک کارخانه غیرفعال ساخت مخزن هم داریم که آن هم در آیندهای نزدیک فعال میشود و به مدار تولید و بهره برداری می آید.
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