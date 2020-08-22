١٠٥ کارخانه کنسرو ماهی تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران در نشستی خبری گفت: کنسرو ماهی یکی از سالم‌ترین محصولات غذایی است، چرا که تولید آن از ماهی است و در تولید آن از هیچ‌گونه ماده نگهدارنده استفاده نمی‌شود، از سوی دیگر مصرف کننده این محصولات بیشتر اقشار متوسط و فرودست جامعه هستند.



به گفته وی، ظرفیت اشتغال در این صنعت بسیار بالا است و از آنجایی که کار پاک سازی ماهی در این کارخانه‌ها با دست انجام می‌شود، این صنایع بیشتر در مناطق کم برخوردار دایر هستند.



بختیاری افزود: از ۱۳۵ کارخانه کمتر از ۳۰ کارخانه فعال هستند و آنهایی که کار می‌کنند با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، این در حالی است که مصرف سرانه ماهی در کشور ما کمتر از نصف میانگین جهانی است و ما در رده صدم از نظر مصرف ماهی و رده چهارم از نظر مصرف تُن ماهی هستیم.



به گفته وی، این بحران در کشور به دلیل عدم حمایت دولت، عدم اختصاص ارز برای واردات ماهی تُن وکافی نبودن صید داخل آغاز شده، به طوری که با افزایش قیمت تمام شده در داخل قیمت‌های داخلی رشد نداشتند و همه اینها باعث شد که بخش زیادی از فعالان این حوزه کار خود را تعطیل کنند.



نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران تصریح کرد: پس از اینکه ارز دولتی برای و اردات این نوع ماهی‌ها حذف شد، افرادی که ماهی وارد کردند ارز نیمایی هم به آنها ندادند و همه اینها فشار را بر تولید کنندگان افزایش داد.



وی اظهارداشت: سازمان شیلات سوخت یارانه‌ای بر مبنای ۲۰۰ هزار تن صید را در اختیار صیادان قرار می‌دهد، در حالی که کل صید داخلی حدود ۷۰ هزار تن است.



به گفته بختیاری، در شرایطی که صید داخلی بسیار کمتر است، میزان واردات هم از ۵۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن کاهش یافته است و اگر دولت واردات را به رقم قبلی برگرداند، وضعیت تولید کارخانه‌ها بهتر خواهد شد.



در ادامه، سید جلال الدین بنی هاشمی فعال دیگر حوزه کنسر ماهی گفت: سه ماه پیش ۳۰۰ هزارتن واردات ماهی تُن از چین داشتیم و در این مدت نتوانستیم از گمرک ترخیص کنیم و بیش از دو میلیارد تومان هم هزینه دموراژ دادیم.



بنی هاشمی تصریح کرد: یا نباید مجوز واردات ماهی تن می‌دادند یا اینکه اگر مجوز داده‌اند باید بانک مرکزی ارز آن را تخصیص دهد. چه کسی باید پاسخگوی این ضرر و زیان تولید کنندگان باشد.



در ادامه این نشست، لطفی یکی دیگر از تولید کنندگان کنسرو ماهی گفت: طی سالهای گذشته میزان واردات تن ماهی یک شرکتی از ۱۵ هزار تن به کمتر از ۵ هزار تن رسیده و امسال هم کمتر از ۵۰۰ تن وارد شده، در حالی که میزان صید داخل هم به شدت کم شده و در طی سال‌ها به نصف رسیده است، بنابراین کارخانه‌ها به شدت کمبود مواد اولیه برای تولید کنسرو تُن ماهی دارند.



وی تصریح کرد: محصولات وارداتی در گمرک گیر کرده و بانک مرکزی ارز نمی‌دهد، در حالی که این کانتینرها که در گمرک است هزینه بسیار زیادی برای تولید کننده ها دارد، از سوی دیگر آنها فساد پذیر هستند.



لطفی اظهارداشت: ما در بروکراسی بانک مرکزی و وزارت صمت گرفتار شده‌ایم. آنها نه تنها ارز نمی‌دهند، بلکه موانع مختلفی هم سر راه ما ایجاد می‌کنند.