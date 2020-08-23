به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با قرار گرفتن در جایگاه دوم لیگ نوزدهم به کار خود در این فصل از رقابتهای لیگ برتر پایان داد. آنها فصل را با استراماچونی آغاز و از رتبه ۱۵ تا صدر جدول را با این مربی ایتالیایی سیر کردند.
آبیپوشان سپس ۳ بازی بدون سرمربی به میدان رفتند تا از ابتدای هفته هفدهم فرهاد مجیدی هدایت آنها را برعهده گرفت و در نهایت نیز کارشان را با نایب قهرمانی و کسب سهمیه آسیا به پایان رساندند.
در این فصل از لیگ برتر جمعاً ۳۱ بازیکن برای آبیها به میدان رفتند که از یک تا ۲۷۰۰ دقیقه برای این تیم بازی کردند. سید حسین حسینی سنگربان آبیها با حضور در تمام ۹۰ دقیقههای ۳۰ دیدار تیمش با ثبت رکورد صد درصد دقایق حضور در این تیم بالاتر از دیگران ایستاد و یک مهاجم جوان به اسم فردین زابط با تنها یک دقیقه حضور در ترکیب تیمش کمترین میزان حضور در میدان را در بین بازیکنان این تیم داشت.
وریا غفوری کاپیتان آبیپوشان که تنها در یک بازی (نیم فصل دوم مقابل تراکتور) غیبت داشت و در دو بازی مقابل نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد، با ۲۴۸۵ دقیقه حضور در میدان بعد از حسینی بیشترین میزان حضور در بازیهای این تیم را داشته است. علی کریمی نیز با ۲۲۹۴ دقیقه سومین بازیکن پرکار آبیپوشان است.
لیست تعداد بازی و میزان حضور آبیپوشان در فصل نوزدهم لیگ برتر:
|ردیف
|بازیکن
|تعداد بازی
|دقایق حضور
|۱
|سید حسین حسینی
|۳۰
|۲۷۰۰
|۲
|وریا غفوری
|۲۹
|۲۴۸۵
|۳
|علی کریمی
|۲۶
|۲۲۹۴
|۴
|مسعود ریگی
|۲۶
|۲۱۲۷
|۵
|مهدی قائدی
|۳۰
|۲۰۹۰
|۶
|روزبه چشمی
|۲۲
|۱۹۸۰
|۷
|محمد دانشگر
|۲۳
|۱۸۹۵
|۸
|هرویه میلیچ
|۲۲
|۱۶۶۷
|۹
|آرش رضاوند
|۲۷
|۱۶۴۹
|۱۰
|عارف غلامی
|۲۱
|۱۶۰۸
|۱۱
|فرشید اسماعیلی
|۲۳
|۱۶۰۶
|۱۲
|شیخ دیاباته
|۲۲
|۱۵۰۸
|۱۳
|میلاد زکی پور
|۱۸
|۱۲۱۸
|۱۴
|سیاوش یزدانی
|۱۲
|۱۰۵۶
|۱۵
|فرشید باقری
|۱۵
|۶۸۳
|۱۶
|ارسلان مطهری
|۱۱
|۵۷۰
|۱۷
|داریوش شجاعیان
|۷
|۵۶۹
|۱۸
|علی دشتی
|۱۴
|۴۳۶
|۱۹
|مرتضی تبریزی
|۱۲
|۴۱۷
|۲۰
|شاهین طاهرخانی
|۷
|۳۷۸
|۲۱
|سجاد آقایی
|۵
|۱۲۸
|۲۲
|محسن کریمی
|۴
|۱۲۱
|۲۳
|آرش داجیلری
|۲
|۱۰۱
|۲۴
|نیکولای بودروف
|۱
|۸۲
|۲۵
|امیر حسین خدامرادی
|۵
|۷۰
|۲۶
|سینا خادم پور
|۵
|۴۲
|۲۷
|زکریا مرادی
|۲
|۴۰
|۲۸
|محمد بلبلی
|۴
|۲۶
|۲۹
|امیر حسین کارگر
|۱
|۱۱
|۳۰
|رضا آذری
|۱
|۱۰
|۳۱
|فردین زابط
|۱
|۱
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