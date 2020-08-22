به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، سید احد میکاییل‌زاده معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» شب گذشته ۳۱ مردادماه در برنامه «نقد سینما»، درباره تأثیر شیوع کرونا بر تولید آثار و استقبال از شانزدهمین دوره این رویداد هنری گفت: خوشبختانه استقبال از پیش‌بینی‌های اولیه در دبیرخانه فراتر رفت و تاکنون بیش از ۴۴۰۰ عنوان فیلم در ۲ بخش ملی و بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده است، البته جشنواره امسال در هر ۸ بخش خود به‌صورت کاملاً بین‌المللی برگزار می‌شود.

میکائیل زاده درباره مقایسه آثار رسیده به این دوره از جشنواره نسبت به دوره قبل، افزود: چون همچنان فرصت ارسال آثار وجود دارد نمی‌توان مقایسه درباره تعداد آثار در این دوره با دوره‌های قبل انجام داد اما تا این لحظه نسبت به دوره قبل، رشد چشمگیری را در ارسال آثار شاهدیم.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در ادامه با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» گفت: با توجه به استقبال فیلمسازان، بخش اول جشنواره که شهریورماه مقارن با هفته دفاع‌مقدس برگزار می‌شود، تا ۱۰ شهریورماه و بخش دوم که در هفته بسیج در آذرماه برگزار خواهد شد، تا ۳۰ مهر تمدید شده است.

وی در ادامه با اشاره به بخش‌های جدید جشنواره در دوره شانزدهم گفت: با توجه به سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، امسال بخش سیدالشهداء مقاومت نیز به شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» اضافه شده که این بخش نیز به‌صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد و تاکنون ۲۰۰ فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ از ایران و دیگر کشورها به دبیرخانه ارسال شده که حاکی از استقبال خوب مخاطبان از این بخش است.

میکائیل زاده سپس درباره برگزاری آئین نشان رسول به عنوان یکی از بخش‌های جشنواره گفت: نشان رسول یکی از برنامه‌های انجمن سینمای انقلاب و دفاع‌مقدس است که قرار بود در اسفندماه سال گذشته همزمان با سالگرد فوت مرحوم رسول ملاقلی‌پور، برگزار و جایزه نشان رسول به سینماگر خلاق در حوزه دفاع‌مقدس و مقاومت اعطا شود اما این برنامه به دلیل شیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاد. این نشان که مقرر است هر ساله اعطا شود، امسال در شهریورماه و در حین برگزاری بخش اول شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» اعطا خواهد شد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در ادامه از برگزاری بخش اول این رویداد سینمایی به صورت آنلاین خبر داد و بیان کرد: اصراری به برگزاری فیزیکی جشنواره وجود ندارد اما تلاش بر این بود که جشنواره به هر دو صورت فیزیکی و مجازی برگزار شود. در نهایت اما تصمیم بر این شد بخش اول جشنواره در شهریورماه به‌صورت آنلاین برگزار شود که البته برنامه‌ها و زیرساخت‌های آن نیز مهیا شده تا به بهترین شکل این اقدام برای اولین‌بار صورت پذیرد.

وی افزود: در شیوه برگزاری آنلاین، بخش دبیرخانه همچنان به فعالیت اصلی خود ادامه می‌دهد اما مراسم افتتاحیه، اختتامیه، رویدادها، نشست‌ها و نمایش‌ها که با حضور فیزیکی علاقه‌مندان، اهالی سینما، اهالی رسانه و هنرمندان برگزار می‌شد، در پلت‌فرم جشنواره به‌صورت آنلاین ارائه خواهند شد. قطعاً برگزاری آنلاین جشنواره و موفقیت این نوع برگزاری سبب می‌شود در آینده و در دوران پساکرونا نیز این رویه به دلیل کاهش هزینه و نقشی که در جذب بیشتر مخاطب دارد، ادامه پیدا کند.

وی در پایان گفت: در شیوه آنلاین، کیفیت برگزاری ارتقاء می‌یابد و به دلیل به کارگیری فضاهای مجازی رسانه‌ای و اجتماعی در بستر اینترنت برای تبلیغات و معرفی جشنواره، می‌توان جشنواره را با مخاطب بیشتر برگزار کرد.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در ۲ زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و «نشان رسول» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی برگزار می‌شود.