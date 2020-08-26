اعلام جزئیات برگزاری مراسم عزاداری هیئت های مذهبی جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن ماه محرم، هیئت‌های مذهبی جهرمی با برپا کردن خیمه‌های عزا در محیط‌های سرباز و سیاه پوشان کوچه و خیابان رخت عزا بر تن شهرستان پوشانیدند.

همواره محرم در شهر دارالمومنین جهرم زبانزده بوده و امسال هم هیئت‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی سعی بر آن دارند که سلامت عزاداران به خطر نیافتد در مقابل آن هم تلاش می‌کنند تب روضه امام حسین (ع) و شور حسینی کم نشود.

‌هیأت انصار الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام غفارفام

مداح: ابوالفضل قناعت پیشه

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - زمان: پس از نماز مغرب و عشا

مکان: آستام مقدس امام زاده حسین (ع)

هیئت مکتب الزهرا (ع)

سخنران: حجت الاسلام رضا آبیار و استاد دکتر حسین زارع

مداح: میثم غضنفری

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۱ شب - ساعت: ۲۱:۳۰

مکان: امام زاده عبدالطیف

هیئت امام حسن مجتبی (ع)

سخنران: حجت السلام مهدی نجفی

مداح: فرشید میرزایی

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - ساعت: ۲۲

مکان: شهرک انقلاب، محوطه مسجد الزهرا (س)

هیئت فداییان حضرت زینب (س)

سخنران: حجت الاسلام امیدی

مداح: شیخ سجاد بهروزی

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب- ساعت: ۲۱

مکان: شهرک فاطمیه، حسینیه حضرت زینب (س)

هیئت حضرت رقیه (س)

سخنران: حجت الاسلام محسن کارگر

مداح: علیرضا عطایی

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۲۰ شب - ساعت: پس از نماز مغرب و عشا

مکان: حسینیه مسجد امیرالمومنین (ع)

هیئت اباصالح المهدی (عج)

سخنران: حجت الاسلام دست داده

مداحان: فرید بشارتی، میثم غضنفری، محسن ذاکری، علیرضا عطایی و امین بشارتی

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - ساعت ۲۲

مکان: بلوار حرم تا حرم، ابتدای خیابان علمدار کربلا

هیئت فاطمه الزهرا (س) - پایگاه مقاومت نجف اشرف

سخنران: حجت الاسلام حسینی

مداحان: حجت الاسلام حمیدرضا قناعتیان و کربلایی روح الله قناعتیان

زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - ساعت: ۲۱:۳۰

مکان: آستان امام زاده محمد (ص)