اعلام جزئیات برگزاری مراسم عزاداری هیئت های مذهبی جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن ماه محرم، هیئتهای مذهبی جهرمی با برپا کردن خیمههای عزا در محیطهای سرباز و سیاه پوشان کوچه و خیابان رخت عزا بر تن شهرستان پوشانیدند.
همواره محرم در شهر دارالمومنین جهرم زبانزده بوده و امسال هم هیئتها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی سعی بر آن دارند که سلامت عزاداران به خطر نیافتد در مقابل آن هم تلاش میکنند تب روضه امام حسین (ع) و شور حسینی کم نشود.
هیأت انصار الحسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام غفارفام
مداح: ابوالفضل قناعت پیشه
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - زمان: پس از نماز مغرب و عشا
مکان: آستام مقدس امام زاده حسین (ع)
هیئت مکتب الزهرا (ع)
سخنران: حجت الاسلام رضا آبیار و استاد دکتر حسین زارع
مداح: میثم غضنفری
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۱ شب - ساعت: ۲۱:۳۰
مکان: امام زاده عبدالطیف
هیئت امام حسن مجتبی (ع)
سخنران: حجت السلام مهدی نجفی
مداح: فرشید میرزایی
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - ساعت: ۲۲
مکان: شهرک انقلاب، محوطه مسجد الزهرا (س)
هیئت فداییان حضرت زینب (س)
سخنران: حجت الاسلام امیدی
مداح: شیخ سجاد بهروزی
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب- ساعت: ۲۱
مکان: شهرک فاطمیه، حسینیه حضرت زینب (س)
هیئت حضرت رقیه (س)
سخنران: حجت الاسلام محسن کارگر
مداح: علیرضا عطایی
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۲۰ شب - ساعت: پس از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه مسجد امیرالمومنین (ع)
هیئت اباصالح المهدی (عج)
سخنران: حجت الاسلام دست داده
مداحان: فرید بشارتی، میثم غضنفری، محسن ذاکری، علیرضا عطایی و امین بشارتی
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - ساعت ۲۲
مکان: بلوار حرم تا حرم، ابتدای خیابان علمدار کربلا
هیئت فاطمه الزهرا (س) - پایگاه مقاومت نجف اشرف
سخنران: حجت الاسلام حسینی
مداحان: حجت الاسلام حمیدرضا قناعتیان و کربلایی روح الله قناعتیان
زمان: از پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه به مدت ۱۰ شب - ساعت: ۲۱:۳۰
مکان: آستان امام زاده محمد (ص)
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