نقش انجمن های علمی در مبارزه با فساد/ همکاری با قوه قضاییه

محمد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از نهادهای مردمی اظهار کرد: قوه قضاییه دستورالعلمی را مبنی بر استفاده زیر مجموعه های این قوه؛ بخصوص برخی معاونت ها از جمله معاونت پیشگیری از جرایم، معاونت توسعه و ... از نهادهای مردمی و انجمن های علمی صادر کردند که برای ما بسیار مسرت بخش و امیدآفرین بود.

دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران ادامه داد: ما ضمن استقبال از این اقدام مسئولانه رییس قوه قضاییه، مراتب را به تمام انجمن ها اعلام و با قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از معاونت های زیر مجموعه قوه قضاییه ارتباط برقرار کردیم.

جلالی ضمن بیان این مطلب که در این راستا توجه ویژه ما معطوف به مسائل مرتبط با مبارزه با فساد است، خاطرنشان کرد: امروزه در حقیقت، فساد و مبارزه با فساد، به دلایل مختلف یکی از سرخط های بسیار مهم کشور است و معتقدیم که انجمن ها می توانند در این بخش نقش آفرینی جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: به همین منظور نیز، انجمن های علمی وزارت علوم کمیته ای تشکیل داده و از برخی انجمن های فعال، برای مشارکت در آن دعوت به همکاری کردیم.

جلالی با بیان اینکه این اقدامات در واقع خدمتی به جامعه علمی است تا بتوان نقش انجمن ها را پررنگ تر کرد، افزود: از همه اجزا و ارکان کشور؛ دستگاه های حاکمیتی و مسئولین سیاستگذاری و قانونگذاری تا دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی تقاضا می کنیم ما را در این امر بسیار مهم یاری دهند تا ان شاء الله با رونق بخشیدن به بهره مندی از ظرفیت انجمن های علمی، شاهد نتایج قابل اعتنا باشیم.