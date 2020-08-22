واژگونی سواری سمند در آبدانان یک کشته برجا گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دریافت خبری مبنی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه سوار سمند در محور آبدانان به انجیره، بلافاصله ماموران پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان ایلام بیان داشت: با حضور کارشناسان پلیس راه در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه سواری سمند واژگون شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه، راننده خودرو به دلیل شدت جراحات دردم جان خود را از دست داده ادامه داد: کارشناسان پلیس علت تامه وقوع این حادثه را ۵۰ درصد عدم توجه به جلو راننده سمند و به میزان ۵۰ درصد به علت عدم نصب حفاظ توسط راهداری مشخص کردند.

سرهنگ همتی زاده با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از تمامی رانندگان خواست با توجه به کوهستانی بودن مسیرها استان با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد وقوع حوادث تلخ جاده‌ای نباشیم.