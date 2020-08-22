مردم سوریه تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم سوریه بار دیگر به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی مبادرت ورزیدند.

بر اساس این گزارش، سوری‌های ساکن روستای «البجاریه» واقع در شهر حس که با برگزاری تظاهراتی ضمن سر دادن شعارهای حمایت گرایانه از بشار اسد، اقدامات خصمانه آمریکا علیه دمشق را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان اعلام کردند که دخالت‌های آمریکا در امور داخلی سوریه و فشارهای آن علیه دولت این کشور محکوم است.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار اخراج فوری اشغالگران آمریکایی از کشور خود شدند.

این درحالی است که طی ماه‌های اخیر تظاهرات گسترده‌ای نیز در استان‌هایی نظیر حماه، حمص و لاذقیه در محکومیت اقدامات آمریکا در سوریه برگزار شده است.