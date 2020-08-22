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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۲۳

فرماندار پلدختر:

جنگل‌های «میانکوه غربی» پلدختر دچار آتش سوزی شد

جنگل‌های «میانکوه غربی» پلدختر دچار آتش سوزی شد

پلدختر- فرماندار پلدختر از وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع میانکوه غربی این شهرستان از روز گذشته خبر داد.

حسن رضائیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جنگل‌ها و مراتع میانکوه غربی پلدختر در منطقه «تخت چان» ساعت ۲۰ روز گذشته (جمعه شب) دچار آتش سوزی شد.

وی گفت: نیروهای اداره منابع طبیعی شهرستان، دهیاران، پایگاه مقاومت و مردم منطقه بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

فرماندار پلدختر گفت: نبود امکانات، سخت گذر بودن مسیر و گرمای شدید عملیات مهار آتش را سخت کرده است.

رضائیان افزود: تلاش نیروهای منابع طبیعی، اهالی منطقه و نیروهای پایگاه مقاومت برای مهار آتش سوزی و با شدت هرچه بیشتر همچنان ادامه دارد.

وی علت آتش سوزی را به احتمال قوی منشأ انسانی اعلام کرد و یادآورشد: هنوز از میزان دقیق خسارت وارده به منابع طبیعی اطلاعی در دست نیست.

کد مطلب 5005208

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