حسن رضائیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جنگل‌ها و مراتع میانکوه غربی پلدختر در منطقه «تخت چان» ساعت ۲۰ روز گذشته (جمعه شب) دچار آتش سوزی شد.

وی گفت: نیروهای اداره منابع طبیعی شهرستان، دهیاران، پایگاه مقاومت و مردم منطقه بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

فرماندار پلدختر گفت: نبود امکانات، سخت گذر بودن مسیر و گرمای شدید عملیات مهار آتش را سخت کرده است.

رضائیان افزود: تلاش نیروهای منابع طبیعی، اهالی منطقه و نیروهای پایگاه مقاومت برای مهار آتش سوزی و با شدت هرچه بیشتر همچنان ادامه دارد.

وی علت آتش سوزی را به احتمال قوی منشأ انسانی اعلام کرد و یادآورشد: هنوز از میزان دقیق خسارت وارده به منابع طبیعی اطلاعی در دست نیست.