مرزبانان خوزستانی ۱۳۹ رأس دام قاچاق را کشف کردند

سرهنگ حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان هنگ دشت آزادگان با استفاده از ظرفیت‌های یگان‌های مستقر در مرز و با اشرافیت اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال و خروج دام قاچاق از کشور آگاه شده و بلافاصله با در نظر گرفتن تمهیدات عملیاتی، وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران در چند رشته عملیات برنامه‌ریزی شده تحت عنوان پاک‌سازی هورالعظیم و محورهای منتهی به آن، چهار دستگاه خودروی سواری حامل دام را هنگام حرکت به سمت مرز شناسایی و متوقف کرده و همچنین یک فروند شناور سبک را که برای جابه‌جایی احشام قاچاق در هورالعظیم گمارده شده بود، شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان با اشاره به دستگیری ۱۰ متهم و کشف و ضبط ۱۳۹ رأس گوسفند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده اولیه تشکیل شده و متهمان به همراه دام‌های کشف شده تحویل مراجع قانونی شدند.

سرهنگ حیدریان در پایان گفت: کارشناسان ارزش دام‌های کشف شده را بالغ‌بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند.