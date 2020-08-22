پزشکان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم

خبرگزاری مهر، گروه استانها- علیرضا شهرستانی*: اول شهریور زادروز حکیم و پزشک بزرگ ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا (رضوان الله تعالی علیه) است که در هندسه فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است؛ این روز خجسته را گرامی داشته و به همه علمداران جبهه سلامت و تندرستی، اعم از پزشکان، دست اندر کاران و پرستاران خدا قوت و دست مریزاد میگوئیم.
امسال روز پزشک با دومین روز از ماه خون و قیام محرم، میقات بسته تا همگان واقف باشیم، امتداد خط سرخ شهادت این بار در ایثار پزشکان برای تضمین سلامت مردم گره خورده است و به درستی باید اذعان داشت:
«پزشکان از نَفَس افتادند تا ما از نفس نیفتیم».
از ماههای پایانی سال گذشته تا به امروز مجموعه پزشکان برای کنترل ویروس منحوس کرونا، ایثاری از جنس جان داشتند، به گونهای که تا کنون دهها شهید را تقدیم سلامت و تندرستی مردم نمودهاند، به راستی چگونه میتوان این همه بزرگی روح، تعالی اندیشه، صفای باطن و پاکی ضمیر را تفسیر کرد و برای این همه رادمردمی جملهای و سخنی را به تعریف نشست؟! بدون شک ترجمان این همه عظمت فقط سخن خداوند حکیم در قرآن کریم است:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید; این برای شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید»
لذا بایسته است از سویدای وجود اول شهریور روز پزشک را گرامی داشته و از بن جان عالیترین درودها و مکنونات قلبی را تقدیم آستان پر مهر این علمداران جان برکف عرصه سلامت کرد.
از درگاه خداوند متعال سلامت و و بهروزی پزشکان ارزشمند میهن خصوصاً پزشکان استان دیرپای کرمانشاه را خواهان و خواستارم.
* استاد دانشگاه
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