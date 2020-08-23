  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۴۶

گرفتن غرامت در دستور کار؛

مخالفت باشگاه ذوب آهن با پیشنهاد «رادولوویچ»

باشگاه ذوب آهن با پیشنهاد «میودراگ رادولوویچ» سرمربی مونته نگرویی خود برای پس گرفتن پول بخشی از قراردادش مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ رادولوویچ در میانه لیگ نوزدهم به جای علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد. رادولوویچ با شیوع کرونا به مونته نگرو بازگشت و به همین بهانه، حتی بعد از باز شدن مرزها از بازگشت به ایران و حضور در تمرینات ذوب آهن خودداری کرد.

ذوبی ها که حتی از رادولوویچ برای بازگشت به ایران تعهد گرفته بودند، توقع چنین برخوردی نداشتند و در نهایت مجبور به انتخاب «لوکا بوناچیچ» به عنوان سرمربی جدید کردند.

مسئولان باشگاه ذوب آهن که بخش عمده ای از قرارداد رادولوویچ را پیشاپیش پرداخت کرده بودند، برای گرفتن حق و حقوق خود و غرامت ناشی از عدم بازگشت رادولوویچ به فیفا شکایت کردند.

احمد جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب آهن در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: رادولوویچ خواهان امضای توافقنامه ای با باشگاه ذوب آهن بود. او حتی پیشنهاد داد که بخشی از مبلغ قراردادش را بر می گرداند ولی ما قبول نکردیم و شکایت از او را پیش می بریم.

