نمونه ارتقا یافته پرنده دو زیست ایرانی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت نمونه تحقیقاتی و نمونه اولیه تولیدی پرنده دو زیست چندمنظوره با کاربردهای مختلف شده است.

این پرنده قابلیت نشست و برخاست روی دریا، آب رودخانه، سد، تالاب، چمن و آسفالت دارد. همچنین این پرنده دوزیست نشان می‌دهد که وابستگی و محدودیت آن به باند پرواز برای عملیات نسبت به هواپیماهای معمولی بسیار کمتر است.

این هواپیما در فاصله حدود ۶۰۰ متر از آب بلند شده و ۳۰۰ متر فرود می‌آید.

سفرهای توریستی، آمبولانس دریایی و خشکی، آموزش خلبانی در سطح حرفه‌ای، حمل بار، کنترل جنگل‌ها و مرزها، گارد ساحلی، کنترل آلودگی محیط زیست و دریاها کنترل سکوهای نفتی، خدمات به قایق‌ها و کشتی‌های صدمه دیده با سرعت بالا، امداد رسانی در حوادث دریایی، مسافر بری، تحقیقات و تجسس دریایی، از جمله کاربردهای این هواپیمای دو زیست به شمار می‌رود.

بُرد این پرنده (با مخازن سوخت استاندارد) تا ۱۵۰۰ کیلومترو با سوخت اضافی تا ۲۰۰۰ کیلومتر است و دانش فنی ساخت آن صفر تا صد توسط این شرکت دانش بنیان و با بهره گیری از توانمندی چند شرکت دانش محور دیگر با اشتغال ۵۰ نفر مستقیم و دوبرابر غیر مستقیم، بدست آمده است.

تقریباً ۷۰ درصد این هواپیمای دو زیست با استفاده از مواد خام در داخل تولید می‌شود از این رو از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. مابقی وسایل و تجهیزات مورد نیاز دیگر مثل هر هواپیماساز خارجی به صورت خام از کشورهای مختلف تهیه شده و در ساخت این پرنده دو زیست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس گفته محققان این شرکت، سومین یا چهارمین کشوری هستیم که دانش ساخت هواپیمای دو زیست را بدست آوردیم که امکان ساخت آن با کاربردهای مذکور و مختلف قابل سفارش است.

تاکنون همچین هواپیمایی ایرانی دو زیست در کشور نداشتیم ولی تنها نمونه‌های روسی پیش از اینها به کشور وارد شده و اکنون نیازی به واردات آن نیست.

همچنین اعضای این شرکت دانش بنیان معتقدند دستور مقام معظم رهبری این است که در حوزه نظامی تولید داخل در پیش بگیریم تا نیازی به کشورهای دیگر نداشته باشیم؛ این به نوعی تحقق شعار سال در راستای جهش تولید است و اکنون در شرایطی هستیم که با تکیه بر دانش بومی و استانداردها، لازم است تولید را در دست بگیریم.

با تولید این هواپیمای دو زیست، ۴۵ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌شود.

به گزارش مهر، این هواپیمای دو زیست با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تداوم آن در مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری ساخته شده که پیش از اینها نمونه تحقیقاتی آن رونمایی شده بود.