۱۰ واحد تولیدی در قروه از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه تعداد ۱۰ طرح خدماتی مربوط گازرسانی به واحدهای تولیدی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان و نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره برداری رسید.
رئیس شرکت گاز شهرستان قروه میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژهها را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دانست.
«شهرزاد حنیفی» با بیان اینکه اجرای این پروژه به واحدهای تولیدی باعث رونق تولید میشود، افزود: در حال حاضر تعداد دیگری از واحدهای تولیدی نیازمند گازرسانی هستند که در دست اجرا قرار دارند و امید میرود به زودی تمامی واحدهای تولیدی سطح شهرستان از نعمت گاز بهره مند شوند.
در جریان بهره برداری از این طرحها یکی از مسئولان واحدهای تولیدی ضمن مناسب خواندن اجرای این طرح، بیشترین مشکلات مرتبط به واحدهای تولیدی را در هماهنگ نبودن بانکها عنوان کرد به طوری که به گفته «بهرامعلی الماسی» حتی دستورالعمل بانک مرکزی را متولیان بانکی در شهرستان اجرا نمیکنند و همین عامل ضربه زدن به واحدهای تولیدی میشود.
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