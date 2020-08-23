طرح های بخش کشاورزی در قروه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه تعداد ۱۷ طرح بخش کشاورزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان و نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قروه بخشی از این طرح‌ها شامل ۷ مورد آبیاری بارانی کلاسیک ثابت و دو مورد احداث کانال آبیاری است.

خسرو کریم پناه همچنین از افتتاح چندین گلخانه شامل هیدروپونیک، سبزی و صیفی به تعداد دو مورد و پرورش گل‌های زینتی با اشتغالزایی برای ۳۵ نفر و تثبیت شغل برای ۱۳ نفر خبر داد.

وی همچنین به احداث دو سردخانه بالای صفر درجه با ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۰ تن و اشتغالزایی برای ۸ نفر اشاره کرد.

کریم پناه در مجموع میزان اعتبار لازم برای این ۱۷ طرح را ۳۸ میلیارد و ۹۱۳ میلیون تومان با اشتغالزایی برای ۴۳ نفر و تثبیت شغل برای ۳۰۵ نفر دانست.