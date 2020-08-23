به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین نژادی در برنامه سراب اندیشه رادیوی گفتوگو، علت ترس رسانههای خارجی از فرهنگ عاشورا را مبتنی بر محتوای قیام اباعبدالله الحسین (ع) دانست و افزود: این قیام با نظام سکولار در تضاد و تعارض کامل است. این نظام جدایی دین از سیاست را تبلیغ میکند؛ حال آنکه عاشورا دین را در عرصه سیاست و زندگی اجتماعی مردم وارد میسازد.
وی با بیان این مطلب افزود: عاشورای اباعبدالله الحسین (ع) ضمن ماهیت قیامی که در دل خود نهفته دارد، بعدی رسانهای و فراگیر دارد که ۱۴۰۰ سال پیام عاشورا را از نسلی به نسلی و از سرزمینی به سرزمین دیگر میبرد و به تعبیری، همه زمین و زمان را فتح کرده است.
حجت الاسلام نژادی گفت: رسانههای غربی چنانچه در مقابل نهضت عاشورا سکوت کرده و موضعی اتخاذ نکنند، در حقیقت به سیاست ضد غربی فضا داده که البته بعدها آنان را با زوال روبرو خواهد ساخت.
وی یادآور شد: در ابتدای شیوع کرونا در ایران، در پی انتشار فیلمی از بوسیدن ضریح حرم، جریان رسانهای به راه افتاد و معاندان این مسئله را به عنوان نماد مذهب معرفی و اعلام کردند این فرد چگونه جاهلانه برخورد میکند و در نقطه مقابل چالشهای دیگر اجتماعی را به جریان غرب متصل ندانستند.
حجت الاسلام نژادی افزود: این مقوله از سوی رسانههای غربی با دو محور محرم هراسی و ایران هراسی به وفور دیده میشود. لذا رسانههای غربی وقتی معاون وزیر بهداشت ما به کرونا مبتلا شد ریشه را در بی کفایتی مسئولان بهداشتی جستجو کردند، حال آنکه ملکه انگلیس بلافاصله مبتلا شده ولی رسانههای بیگانه خبر را بایکوت کردند.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه در عین حال گفت: کرونا ترسی در دل مردم دنیا ایجاد کرده است اما این رسانهها، چنین موضوعی را به مذهب شیعی مرتبط دانسته و در حقیقت انزجار از این ویروس را به مقولات شیعی اتصال میدهند.
حجت الاسلام نژادی خلاصه کردن محرم به یک اشک را با نگاهی انتقادانه تبیین کرد و ضمن اشاره به تعبیری از امام (ره) اظهار کرد: ایشان میفرمایند محرم برای گریه و اشک نیست و برای اینست که جریان اسلام ناب محمدی (ص) جلوی طاغوت و ظلم را بگیرد.
وی اضافه کرد: رسانههای دشمن تلاش دارند با تکرار مردم را به رفتاری عادت دهند که با عاشورای اصلی فاصله دارد و چنین محرمی به دور از هرگونه ظلم ستیزی است. این رسانهها میخواهند محرم را از حقیقت تهی سازند.
وی افزود: مدل رسانهای غربیها انسان را به سعادت و کمال نمیرساند؛ چرا که پارادایم آنها پیرامون محور انسان میگردد. در این بین رسانههای داخلی باید ضمن زدودن تحریف از دین، به محرم کمک نمایند.
حجت الاسلام نژادی ادامه داد: انسانها باید به سوی فطرت هدایت گردند و کار دین اجرای همین مهم است؛ از طرفی علت ماندگاری عاشورا همین هدایتگری است که محتوای فطری ایثار، شهامت، هدایت و از خود گذشتگی را در بر میگیرد.
