افزایش تعداد سردخانه های محصولات کشاورزی در قروه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی شامگاه شنبه در جریان افتتاح طرح‌های سردخانه مربوط به بخش کشاورزی شهرستان قروه به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: در حال حاضر در قروه حدود ۸ پروانه بهره برداری سردخانه با ظرفیت ۹ هزار و ۱۰۰ تن صادر شده است.

به گفته وی تا کنون ۱۸ جواز تأسیس با ظرفیت ۳۶ هزار تن صادر شده که از این تعداد ۵ جواز با ظرفیت ۷ هزار و ۵۰۰ تن در حال ساخت و ساز بوده و با توجه به پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۵ درصدی انتظار می‌رود این ظرفیت هم به سردخانه‌های شهرستان اضافه و مشکل سیب زمینی کاران تا حدودی رفع شود.

سلیمی با بیان اینکه در سنوات گذشته اکثر کشاورزان به خصوص سیب زمینی کاران قروه ای به دلیل نبود سردخانه و یا انبار فنی مناسب مجبور بودند یا با قیمت پایین محصول خود را به دلال‌ها بفروشند و یا سردخانه در شهرهای دیگر اجاره کنند گفت که این طرح‌ها مشکلات این چنینی را رفع خواهد کرد.

مطابق اظهارات وی با سیاست‌های جهاد کشاورزی و همت کشاورزان تا حدودی این خلأ کمبود سردخانه پر شود اما باز هم در شهرستان به سردخانه نیاز بیشتری است.

در ادامه همچنین معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی کردستان هم از بهره برداری ۲۴۱ پروژه کشاورزی در سطح استان با ۱۹۶ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۷۰۰ نفر و تثبیت شغل برای هزار و ۸۰۰ نفر در هفته دولت خبر داد.

خلیل فعله گری سهم شهرستان قروه از این طرح‌ها را ۱۷ پروژه با اعتبار ۳۸ میلیارد و ۹۱۳ میلیون تومان و اشتغالزایی برای ۴۳ نفر و تثبیت شغل برای ۳۰۵ نفر دانست.