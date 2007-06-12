150هزار تن گندم در استان فارس خریداری شده است

یدالله باقریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : از ابتدای خرید تا کنون از شهرستان لامرد 346 تن ، مهر 23 تن ، خنج 45تن ، کازرون دو هزار و 500 تن ، فیروزآباد سه هزار و 800 تن ، قیرو کارزین 179 تن ، فراشبند 179 تن ، فسا سه هزار و 700تن ، زرین دشت 38 تن ، داراب 75 تن ، استهبان 880 تن ، جهرم 119 تن ، ممسنی سه هزار و 500 تن ، نی ریز 86 تن و شیراز نیز 585 تن کلزا خریداری شده که شهرستان فیروزآباد و مهر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان خرید کلزا را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطر نشان کرد : قیمت کلزا در سال جاری سه هزار و 700ریال تعیین شده و پیش بینی می شود که در سال جاری بیش از 50هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان فارس خریداری شود.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی فارس یاد آور شد: از نکات برجسته خرید محصولات کشاورزی در سال جاری این است که وجوه خرید این محصولات حداکثر طی مدت سه روز به کشاورزان پرداخت می شود.