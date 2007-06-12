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۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

هلال احمر فارس 156 میلیون تومان به آسیب دیدگان گونو کمک کرد

هلال احمر فارس 156 میلیون تومان به آسیب دیدگان گونو کمک کرد

شیراز - خبرگزاری مهر : مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس از کمک 156 میلیون تومانی جمعیت هلال احمر این استان به مناطق آسیب دیده از طوفان گونو خبر داد .

محمد باقرصفر زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در پی بروز پدیده گونو در خلیج فارس و حرکت آن به سمت سواحل جنوبی ایران و استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و خسارات وارده به مناطق مذکور جمعیت هلال احمر استان فارس با کرایه هفت دستگاه خودرو سنگین اقدام به ارسال پنج هزار تخته موکت از شهرستان های لارستان ، جهرم ، اوز و استهبان فارس به استان هرمزگان نمود.

 

وی ادامه داد : این موکت ها با ارزش  150میلیون تومان  طی روزهای اخیر ارسال شده است.همجنین جمعیت هلال احمر فارس هشت هزار کارتن نان بلوری نیز توسط  شش دستگاه تریلر از شیراز به استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد.

 

به گفته وی کمک های جمعیت هلال احمر استان فارس همچنان ادامه دارد.

 

کد مطلب 500559

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