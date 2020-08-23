به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در محل استانداری زنجان با بیان اینکه خانههای هلال در همه روستاها و شهرستانهای استان از سال ۹۴ راه اندازی شده است، گفت: تعداد خانههای هلال از ۳۶ مورد در سال ۹۴ امروز به ۶۹ خانه هلال رسیده است.
وی اظهار کرد: خانههای هلال در روستاهای با جمعیت بالای ۲۰۰ خانوار راه اندازی میشود و در این میان فرمانداران در شهرستانها نسبت به راه اندازی خانه هلال با جمعیت هلال احمر استان همکاری کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان، گفت: برای تحقق این مهم در شهرستانهای خدابنده، ابهر، خرمدره و ایجرود، ماهنشان، دندی و طارم جلسات توجیهی و آموزش دهیاران انجام میشود.
میرزایی تاکید کرد: تاکنون ۷۴ دوره آموزشی برای هزار و۱۱۹ نفر از اعضای خانههای هلال در استان برگزار شده است.
وی ابراز داشت: با راه اندازی این خانهها، روستاییان به عنوان کمک یار جمعیت هلال احمر در مواقع بحران، حوادث طبیعی و غیرطبیعی از آموزش کمکهای اولیه بهره مند میشوند ودر خانواده و در روستاها استفاده میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان، گفت: در سالجاری تعداد خانههای هلال در مناطق شهری و روستایی استان توسعه مییابد.
میرزایی تصریح کرد: در راستای توسعه خانههای هلال در استان باید فرمانداران همکاری لازم را داشته باشند.
