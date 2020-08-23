۲ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان:

تعداد خانه‌های هلال در زنجان به ۶۹ مورد افزایش یافت

زنجان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه خانه‌های هلال در استان زنجان از سال ۹۴ راه اندازی شده است، گفت: تعداد خانه‌های هلال در استان به ۶۹ موردرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در محل استانداری زنجان با بیان اینکه خانه‌های هلال در همه روستاها و شهرستان‌های استان از سال ۹۴ راه اندازی شده است، گفت: تعداد خانه‌های هلال از ۳۶ مورد در سال ۹۴ امروز به ۶۹ خانه هلال رسیده است.

وی اظهار کرد: خانه‌های هلال در روستاهای با جمعیت بالای ۲۰۰ خانوار راه اندازی می‌شود و در این میان فرمانداران در شهرستان‌ها نسبت به راه اندازی خانه هلال با جمعیت هلال احمر استان همکاری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان، گفت: برای تحقق این مهم در شهرستان‌های خدابنده، ابهر، خرمدره و ایجرود، ماهنشان، دندی و طارم جلسات توجیهی و آموزش دهیاران انجام می‌شود.

میرزایی تاکید کرد: تاکنون ۷۴ دوره آموزشی برای هزار و۱۱۹ نفر از اعضای خانه‌های هلال در استان برگزار شده است.

وی ابراز داشت: با راه اندازی این خانه‌ها، روستاییان به عنوان کمک یار جمعیت هلال احمر در مواقع بحران، حوادث طبیعی و غیرطبیعی از آموزش کمک‌های اولیه بهره مند می‌شوند ودر خانواده و در روستاها استفاده می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان، گفت: در سالجاری تعداد خانه‌های هلال در مناطق شهری و روستایی استان توسعه می‌یابد.

میرزایی تصریح کرد: در راستای توسعه خانه‌های هلال در استان باید فرمانداران همکاری لازم را داشته باشند.

