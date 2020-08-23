۳۶۳ میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده است

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال گذشته (سال زراعی) تا ۳۱ مردادماه سالجاری بیش از بیش از ۳۶۳ میلی متر بارش در استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این میزان بارش در استان نسبت به دراز مدت ۲۰ درصد افزایش دارد، اظهار کرد: این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم یک درصد کاهش دارد.

سرپرست هواشناسی استان زنجان، گفت: در این میان شهرستان خدابنده با ۴۲۲ میلی متر بیشترین بارش در استان را به خود اختصاص داده که این میزان بارش نسبت به دراز مدت ۲۷ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه هم ۲.۵ درصد کاهش دارد.

رحمان نیا تاکید کرد: شهرستان ماهنشان با ۳۲۰ میلی متر کمترین بارش در استان طی این بازه زمانی را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش و نسبت به میانگین درازمدت هم ۲۰ درصدافزایش دارد.

وی گفت: طی دو سال گذشته بارش‌ها در استان خوب بوده و تغییر رژیم بارش در استان از باران به برف بوده است.

سرپرست هواشناسی استان زنجان، ابراز داشت: طی هفته جاری هوای بسیار خنک براستان زنجان حاکم خواهد شد.