ثبت ۶۲ مورد حریق در مراتع اصفهان از ابتدای سال تاکنون

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۳ هکتار از مراتع دچار حریق شده است، اظهار داشت: ۸ هکتار از جنگلهای استان اصفهان هم طعمه حریق شده است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۶۲ مورد حریق در استان اصفهان ثبت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان داشت: ۴۰ درصد آن در غرب استان و ۵۵ درصد در مناطق جنوب استان و ۵ درصد هم در مناطق دیگر استان اصفهان اعم از شهرستانهای کاشان و لنجان گزارش شد که نسبت به سال گذشته با ۴۰ درصد افزایش حریق مواجه بودیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با توصیه به کشاورزان بر عدم آتش زدن علوفه باقی مانده در مزارع تصریح کرد: اندکی غفلت باعث آتش سوزی در باغات و زمینهای کشاورزی میشود.
شیشه فروش بیان کرد: شناسایی عرصههای اولویت دار و گشت و مراقبت ۷۰ تیم عملیاتی و هرس علفهای خشک توسط شهرداریها و دهیاریها، از اقدامات پیشگیرانه برای بروز حریق است.
وی از سازمان جنگلها و مراتع کشور درخواست کرد که بالگرد مجهز به سبد آبپاش در استان اصفهان مستقر کند و افزود: مناطق چادگان و سمیرم به علت عشایر خیز بودن و مراتع وسیع نیاز به دو پایگاه اطفای حریق دارد که لازم است سازمان جنگلها و مراتع کشور اعتبارات آن را تخصیص دهد.
