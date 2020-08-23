۱۲ راه روستایی در دامغان آسفالت شد

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای روکش و آسفالت راه‌های روستایی دامغان هزینه شد، بیان کرد: روکش و آسفالت راه روستاهای صح، دروار، تویه، شریفیه، امامزاده جعفر به عبدیا، امام آباد به زرین آباد، جزن، رضی آباد، مهماندوست به امام آباد و بها آباد به زرگرآباد اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه از محل اعتبارات ملی سه پروژه راهسازی با اعتبار ۲۰۴ میلیارد تومان در سطح محورهای مواصلاتی دامغان در حال اجرا است، افزود: پروژه باند دوم دامغان-معلمان در سه قطعه به طول ۱۱۷ کیلومتر با اعتبار ۱۱۹ میلیارد تومان در دست اجرا است.

فرماندار دامغان تصریح کرد: ۲۵ کیلومتر از اجرای باند دوم جاده دامغان-معلمان و باند دوم از محدوده چشمه علی-شهر کلاته رودبار تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید همچنین جاده دیباج به سرخگریوه محدوده شهرستان که در سال ۹۴ این پروژه آغاز شد و با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری رسید.

مجد در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت گاز رسانی به ۸۹ روستای دامغان خبر داد و اظهار داشت: تا سال ۹۳ تعداد ۴۵ روستای دامغان گاز رسانی شد که از سال ۹۳ تا ۹۹ تعداد ۴۴ روستای دیگر در این شهرستان گازرسانی که تعداد روستاهای گازرسانی شده به ۸۹ روستا افزایش یافت.

وی یادآور شد: عملیات گازرسانی به سه روستای سرخده، اگره، و سیاهپره در شمال شهرستان دامغان به اتمام رسیده و در هفته دولت جاری به بهره برداری خواهد رسید و مشعل گاز این روستاها روشن می‌شود.

فرماندار دامغان با بیان اینکه ۱۰۰ درصد شهرهای این شهرستان گازرسانی شده است، افزود: تاکنون عملیات گازرسانی به ۹۰ درصد روستاهای دامغان اجرا شد که در مجموع ۹۵ درصد عملیات گازرسانی در این شهرستان در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفت.

مجد گفت: مجموع اعتبار اختصاص یافته در حوزه گازرسانی در دامغان ۴۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.