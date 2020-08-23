فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست/ فعالیت معروف گونه کمیته امداد

حجت الاسلام سید محمد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک معروف در جامعه یاد کرد و ابراز داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک نهاد حمایتی، جامعه را رصد می‌کند و با شناسایی خانواده‌های محروم و نیازمند به این قشر از جامعه خدمات ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی نباید فقیر وجود داشته باشد و وجود فقیر زیبنده جامعه اسلامی نیست، افزود: در کشوری که در نفت و گاز در جهان اول هستیم نباید فقیر در جامعه داشته باشیم و باید بکوشیم تا وجود فقیر در جامعه ریشه کن شود.

امام جمعه دامغان خاطرنشان کرد: یکی از کارهای کمیته امداد امام خمینی (ره) این است که مددجویان تحت پوشش خود را خودکفا و پایدار کند تا فقر و بیکاری در جامعه ریشه کن شود.

حسینیان تصریح کرد: دامغان خیران خوبی دارد و در ایام شیوع بیماری کرونا، خیران و مردم چهار میلیارد تومان کمک مالی داشتند و برای تهیه بسته‌های معیشتی و توزیع آن در بین ۱۱ هزار خانواده نیازمند مشارکت داشتند.

امام جمعه دامغان گفت: در مرحله دیگر مردم و خیران ۲۵۲ میلیون تومان کمک مالی به حساب مشترک امام جمعه و نماینده در کمک به خانواده‌های نیازمند در ایام شیوع بیماری کرونا مبتلا شدند مساعدت داشتند و ۱۶ چرخ خیاطی برای دوخت ماسک اهدا کردند.