۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۷

امام جمعه دامغان:

فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست/ فعالیت معروف گونه کمیته امداد

دامغان- امام جمعه دامغان با بیان اینکه فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست، گفت: در کشوری که نفت و گاز دارد نباید فقر اشاعه داشته باشد.

حجت الاسلام سید محمد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک معروف در جامعه یاد کرد و ابراز داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک نهاد حمایتی، جامعه را رصد می‌کند و با شناسایی خانواده‌های محروم و نیازمند به این قشر از جامعه خدمات ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی نباید فقیر وجود داشته باشد و وجود فقیر زیبنده جامعه اسلامی نیست، افزود: در کشوری که در نفت و گاز در جهان اول هستیم نباید فقیر در جامعه داشته باشیم و باید بکوشیم تا وجود فقیر در جامعه ریشه کن شود.

امام جمعه دامغان خاطرنشان کرد: یکی از کارهای کمیته امداد امام خمینی (ره) این است که مددجویان تحت پوشش خود را خودکفا و پایدار کند تا فقر و بیکاری در جامعه ریشه کن شود.

حسینیان تصریح کرد: دامغان خیران خوبی دارد و در ایام شیوع بیماری کرونا، خیران و مردم چهار میلیارد تومان کمک مالی داشتند و برای تهیه بسته‌های معیشتی و توزیع آن در بین ۱۱ هزار خانواده نیازمند مشارکت داشتند.

امام جمعه دامغان گفت: در مرحله دیگر مردم و خیران ۲۵۲ میلیون تومان کمک مالی به حساب مشترک امام جمعه و نماینده در کمک به خانواده‌های نیازمند در ایام شیوع بیماری کرونا مبتلا شدند مساعدت داشتند و ۱۶ چرخ خیاطی برای دوخت ماسک اهدا کردند.

