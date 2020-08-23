لزوم اجرایی شدن انتقال آب به قروه/۳۸۴ پروژه اقتصادی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه که با حضور نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: امروز اقتصادی که بیمار است در شرایط خطر نیازمند مراقبت بیشتر است و همین شرایط بود که امسال به نام جهش تولید نامگذاری شد.

به گفته وی در شرایط سخت است که همه در حال فعالیت و کار هستند و باید دانست که هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست اما می‌بینیم که تولید می‌شود و این را باید مدیریت کرد.

جعفری با بیان این مه پروژه‌های قابل افتتاح در استان را به چند دسته تقسیم کرده‌ایم، افزود: در کل استان تعداد پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح ۳۸۴ طرح با ۴۱۷ میلیارد تومان است که از این تعداد ۱۲ پروژه شاخص با اعتبار ۹۱۰ میلیارد تومان وجود دارند که به بهره برداری رسیده‌اند اما دنبال این هستیم که با حضور وزرا افتتاح شوند.

وی به بهره برداری از ۷ پروژه بزرگ تا آخر سال جاری به مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت که در کنار پروژه‌های اقتصادی به میزان ۴۱۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.

جعفری اجرای زنجیره فولاد و راه آهن با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در کنار تأکید برای پروژه انتقال آب را از پروژه‌های شاخص استان دانست.

جعفری بار دیگر با تأکید گفت که برای پروژه انتقال آب به قروه ۱۰۰ هزار هکتار تخصیص یافته که نیازمند تأمین بودجه است و باید در این زمینه اقدام اساسی صورت گیرد.

وی در ادامه به مشکلات حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: در رابطه با بحث مدیریت کسب و کار مسایلی هست که در قالب بهبود دید کسب و کار در نشست‌های مختلف مدنظر قرار داده‌ایم.

جعفری با بیان اینکه در رابطه با مجوزها با توجه به شروع سامانه پنجره واحد پیگیر هستیم که جواب هر استعلام حداقل در ۷ روز داده شود گفت که برای اینکه بتوان شفاف سازی را بهتر انجام داد و سیستم اداری سلامت باشد و مردم اعتماد کنند نیاز است این مدت زمان کاهش یابد.

بر اساس سخنان وی در تأمین منابع مالی یکی از اولویت‌ها مربوط به بانک هاست و عملکرد بانک‌ها در این زمینه به طور دقیق رصد می‌شود.

جعفری با اشاره به اینکه کردستان یک استان کشاورزی است که اگر طرح‌های پیشران صنعتی ارائه می‌شود بیشتر در حوزه صنایع تبدیلی و انبار برای نگهداری محصول است.

وی به تاب آوری در حوزه تولید اشاره داشت و تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود از کرونا گرفته تا تحریم‌ها تلاش ما بر این است که تولید را به تاب آوری برسانیم و تقویت کنیم.

مطابق اظهارات اوسطی استانی داریم که مردم و سرمایه گذار ضعیف‌تر از جاهای دیگر بوده و جذب سرمایه گذار و حمایت مالی و نگهداری صنایع و حضور در چرخش تولید ضروری است.

جعفری گفت: شرایط بازار نامناسب بوده و بازاری تحت فشار است و تقاضا بسیار کم شده و ما برای تقویت بازار و تقویت تقاضا همزمان در حال کار هستیم.